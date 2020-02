El TC admite la cuestión de inconstitucionalidad de la Ley de Caza

El Tribunal Constitucional admitía ayer a trámite mediante una providencia la cuestión de inconstitucional planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León contra la Ley de Caza de la comunidad.

La Sección Primera de la Sala de los Contencioso Administrativo del TSJCyL presentó la cuestión de inconstitucionalidad el pasado noviembre, al considerar que la modificación de la norma pretende sustraer a los tribunales del control de la regulación de la actividad cinegética, según informaron entonces fuentes del Tribunal autonómico. La cuestión de inconstitucionalidad se refiere en concreto a la Ley 9/2019 de modificación de la ley 4/1996 de Caza de Castilla y León.

Mediante un auto, la Sala consideró que la modificación tiene por objeto exclusivamente incorporar a la misma la regulación contenida en el decreto 10/2018, que modifica el Decreto 32/2015 por el que se regula la conservación de las especies cinegéticas de Castilla y León, su aprovechamiento sostenible y el control poblacional de la fauna silvestre, y autorizar el ejercicio de la caza, que había sido suspendido por la Sala al acceder a la medida cautelar de la suspensión del Decreto 10/2'18 interesada por el Partido Animalista PACMA. Por otro lado, el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, tomaba la palabra en el pleno autonómico de ayer por la tarde para tildar de "incorrecta e inadecuada" la sentencia que anuló el plan de aprovechamientos comarcales del lobo en los terrenos cinegéticos situados al norte del Duero desde la temporada 2016-2017 y anunció que la Junta de Castilla y León presentará recurso de Casación.

El consejero recordó que la sentencia no es firme y en que "no hay pronunciamiento de la justicia hasta que no hay un pronunciamiento firme".

Suárez-Quiñones, que dijo no compartir la sentencia "en absoluto" insistió en que parte de una sentencia anterior y que está pendiente de resolución del recurso de casación presentado. "Si no es firme, no es cierto que el lobo no fuera una especie cinegética en 2016 porque no había una sentencia firme que lo impidiese", recalcó.