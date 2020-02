Batalla por una vivienda municipal: un vecino de San Marcial lucha por conseguir una casa del Ayuntamiento de El Perdigón

Domingo Lastra carga con una carpeta repleta de informes médicos y peticiones de ayuda. Diputación, Junta de Castilla y León, Subdelegación del Gobierno, Ayuntamiento de Zamora, el CEAS, Banco de Alimentos de Cruz Roja... Ha tocado a muchas puertas en busca de un respiro que alivie su apurada situación. Con 61 años, parado de larga duración y su mujer enferma, a duras penas llega a fin de mes con los 430 euros que cobra. Paga 173 por el alquiler de la casa en la que vive el matrimonio en el pueblo de San Marcial, en la Tierra del Vino. "Con la luz, agua, alquiler y seguro, apenas llega para comer" confiesa el hombre. "Gracias a los vecinos, que se están portando muy bien con nosotros".

Domingo cuenta además que vivienda no reúne las condiciones para vivir, menos aún desde que su mujer, de 51 años, salió del hospital en una situación sumamente vulnerable. Afectada por una enfermedad pulmonar, neumonía e infección, y con un drenaje que obliga a un cuidado extremo, la señora es absolutamente dependiente y Domingo describe un cuadro penoso en una casa llena de humedades y con los ratones haciéndose hueco por donde pueden. "Tengo puestas ratoneras por todos los sitios, pero no hay manera; enciendo una estufa porque sino no hay quien para en casa de frío y encima con las humedades".

La única esperanza del matrimonio está en que el Ayuntamiento de El Perdigón, al que pertenece el anejo de San Marcial, les conceda la vivienda municipal de la que dispone en el pueblo. "Llevo más de cinco meses desde que la pedí pero no hacen más de darnos largas" se queja Domingo Lastra. "He presentado los informes médicos de mi esposa, está operada del pulmón, lleva un drenaje, apenas se puede mover y la situación de la casa donde estamos no hace más que agravar su enfermedad. No entiendo cómo habiendo una vivienda del Ayuntamiento vacía desde hace cinco años no se nos pueda conceder. El alcalde me dijo que sí y así estamos desde hace meses".

Lejos de lo que afirma Lastra, el alcalde de El Perdigón, Ángel Calleja, asegura que "no se puede dar la llave así como así a una persona para que ocupe la casa. Es una vivienda de titularidad municipal y su adjudicación lleva unos trámites. No nos podemos saltar la Ley".

Confirma que Domingo Lastra solicitó la vivienda en junio del año pasado, pero no reúne las condiciones de habitalibidad. "Solicitamos un informe a la técnico de la Mancomunidad para que valorara el estado de la casa y se recibió el 16 de diciembre. Todo tiene sus plazos y hay que hacer ciertos arreglos. No estamos haciendo de menos ni ninguneando a estas personas" precisa el alcalde.

Calleja reitera que "no nos hemos quedado parados porque las cosas llevan su trámite". hora es que el Ayuntamiento va a abrir el expediente administrativo para sacar la vivienda a exposición pública, valorar las ofertas que se presenten y proceder a la adjudicación de la vivienda en régimen de alquiler. Puede que solo se presente la oferta de este señor pero puede haber más", precisa el responsable del Ayuntamiento de El Perdigón. "Tanto la secretaria como el alcalde tienen que cumplir la ley y así se le ha explicado a esta persona. Mientras no haya un expediente y un contrato legal no se puede entregar la vivienda. El primer interesado en tener las casas alquiladas es el Ayuntamiento pero en unas condiciones de habitabilidad y cumpliendo la ley" reitera Calleja.

Un proceso administrativo que llevará su tiempo, aunque para Domingo Lastra cada día que pasa es un verdadero suplicio. "Estoy desesperado, he llamado a mil puertas para que nos ayuden, he buscado trabajo pero a mi edad todo es muy difícil" cuenta Domingo Lastra, con una vida laboral de 38 años cotizados por su trabajo en la construcción. "Hay que ponerse en mi pellejo, es muy duro verse así" remata mientras guarda los papeles en el cartapacio.