Los socialistas de Mahíde sostienen que "no va a criminalizar al Alcalde, a pesar de sus errores"

Tras hacerse pública la sentencia de la Audiencia Provincial por la que se condena al alcalde de Mahíde, Roberto Cisneros Sanabria, como autor de un delito de prevaricación, los concejales socialistas en el municipio, Ángel Carballés Domínguez, Julio Mata Manjón y Raúl Galván Toledano, lamentan las consecuencias de la resolución, "tanto en el ámbito personal para el regidor como para el Ayuntamiento de Mahíde". En este sentido, consideran que esta resolución judicial "podría haberla evitado el alcalde si hubiera tenido en cuenta los informes previos, aunque reconocen las dificultades en los pequeños municipios para atender las peticiones vecinales".

Los ediles socialisas ponen el acento en que "no hay ningún vínculo personal ni razón para que el alcalde concediera la licencia más allá del interés por facilitar a los vecinos", de ahí que el PSOE de Mahíde "no va a criminalizar al alcalde por esta resolución judicial, aún respetándola, porque entendemos que no nace de una voluntad personal de hacer daño al interés general del municipio, sino de una actuación errónea con consecuencias jurídicas". Añaden, además, que la decisión tomada de forma unilateral "es muy probable que hubiera sido refrendada por todos los ediles si nuestro alcalde la hubiera llevado a Pleno, ya que los informes dados no han sido los más adecuados ni fueron conocidos por todos los concejales".

En medio de este caldo de cultivo, los socialistas en Mahíde anuncian que la sentencia "marcará un antes y un después en las decisiones que se tomen en el municipio, aunque la misma pueda ser recurrida y no ser la definitiva".