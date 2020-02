COAG demanda en San Vitero una sanidad "de calidad"

Decenas de personas se ha manifestado en San Vitero, secundando la convocatoria de la organización agraria COAG, para exigir que se mantenga un servicio público sanitario de calidad en el medio rural.



Desde hace años, COAG viene denunciando reiteradamente la "precarización de recursos humanos y materiales destinados a la atención sanitaria en el medio rural, reduciendo las plantillas de profesionales médicos/as y enfermeros/as, cerrando servicios de urgencias, etc., en un cúmulo de decisiones discriminatorias hacia el medio rural y, muy especialmente, con las zonas de montaña y periféricas de Castilla y León".



Para COAG, los derechos de los habitantes de los pueblos pequeños "no son negociables". La atención sanitaria "es un derecho básico y universal que constituye uno de los pilares fundamentales de nuestro estado del bienestar. En este contexto, el presupuesto público destinado a sanidad y asistencia no puede tener únicamente en cuenta el aspecto económico, sino también y por encima de todo, el aspecto social y de equilibrio territorial".



Castilla y León, particularmente en el medio rural, tiene una población muy envejecida; personas mayores con dificultades y/o dependencia de terceros para desplazarse, con una infraestructura viaria y de comunicación manifiestamente mejorable, etc. Por ello, Según COAG, "la Junta está obligada a un mayor esfuerzo para mantener e incrementar, en su caso, el gasto social, y no despacharse con ocurrencias como la de formar a vecinos como "agentes de intervención rápida" para cubrir unas funciones básicas que deben ser realizadas por verdaderos profesionales".