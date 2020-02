Puebla anula el pleno del incremento de la tarifa de agua y de saneamiento

El pleno del Ayuntamiento de Puebla de Sanabria estimó el recurso de reposición presentado por los concejales del grupo del Partido Popular María Martínez Santiago, Teresa Castronuño Sánchez y Juan Rosales Rodríguez.

La admisión del recurso en el transcurso de la sesión extraordinaria celebrada ayer, a propuesta del alcalde socialista José Fernández Blanco, conlleva la anulación de todos los acuerdos del pleno celebrado el 19 de diciembre del pasado año, donde se aprobó la subvención y la propuesta de incremento de tarifas de abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas, a favor de la empresa que gestiona el servicio. El recurso se admitió por unanimidad, con tres votos de la formación del PSOE y cuatro del PP.

De acuerdo al informe jurídico de Secretaría-Intervención, la convocatoria no cumplió el plazo legal para la convocatoria de dos días hábiles, que no pueden ser equiparados los dos días hábiles con el término de 48 horas, según la jurisprudencia del Tribunal Superior de Castilla y León.

A tenor de la sentencia señalada en el informe "no se trata de un plazo fijado por horas". La portavoz accidental del PP en esa sesión, señaló durante la celebración de ese pleno ordinario que no se cumplía el plazo de dos días. Entre la convocatoria y la celebración de la sesión tienen que transcurrir no menos de dos días hábiles, salvo que se trate de una sesión extraordinaria y urgente.

La corporación dio luz verde en el desarrollo de la sesión de ayer la convocatoria por concurrencia competitiva para realizar trabajos de conservación y enriquecimiento del patrimonio cultural español.

Estas ayudas están incluidas en el programa del 1,5% Cultural convocado por el Ministerio de Fomento.

La propuesta municipal incluye la recuperación e intervención en las murallas de Puebla: el baluarte Oeste, el Pontón y la Puerta de la Villa, además del fuerte de San Carlos. La muralla del Mariquillo, que es la que presenta en estos momentos en peor estado, cuenta con el compromiso de la Junta de Castilla y León para su reconstrucción.

La aportación financiera con cargo al presupuesto de Fomento es del 75% como máximo del presupuesto total, mientras que la aportación mínima de las entidades locales se aumenta hasta el 40%.

Dentro de los requisitos se incluirá el compromiso de crédito suficiente y necesario para hacer frente a la aportación local, como se acordó también en el pleno.

El portavoz del PP, Gustavo Alonso, preguntó por qué de las cuatro fases que contempla el plan de rehabilitación de la muralla se excluye el Mariquillo, que, en respuesta del alcalde, José Fernández, está el compromiso de la Junta.

La oposición interpeló por la paralización de la obra del aparcamiento en los terrenos junto al cementerio. Esta paralización no es debida a la Comisión de Patrimonio sino a la espera de financiación, motivo por el que se presenta al programa del 1,5% Cultural, según las explicaciones dadas ayer por el regidor de Puebla.

La propuesta de adhesión al movimiento de creación de la Comunidad Autónoma de la Región Leonesa no se llegó ni a debatir, al rechazar el pleno su aceptación con cinco votos en contra, tres del PSOE y dos del PP, y dos abstenciones del Partido Popular.

La moción presentada por Carlos Javier Salgado Fuentes, en representación del Colectivo Ciudadano del Reino de León, pidió el respaldo de las entidades locales para la creación de la Comunidad de León, con las provincias de León, Zamora y Salamanca, de acuerdo al artículo 2 de la Constitución y dentro de la legalidad y el orden constitucional vigente.

El portavoz del PP, Gustavo Alonso, comentó su sorpresa porque se elevara a pleno esta moción cuando algunas que presenta el Partido Popular no se elevan ni a la sesión.

"Parece que este tema es más importante que algunos que presentamos" para mejorar la vida vecinal. El alcalde contestó que "se trata de la petición de un ciudadano y la respuesta es no impulsar esta moción" manifestó el edil popular.