Sanidad facilita a profesionales y pacientes el manual de instrucciones de la cita previa

La Consejería de Sanidad de la Junta de Casilla y León ha trasladado esta semana un borrador de manual de instrucciones que se distribuye en tres vertientes: médicos y enfermeras, personal administrativo y pacientes, coincidiendo los seis primeros puntos en los tres casos.

La solicitud de cita previa podrá realizarse de tres maneras diferentes: la primera de 8 a 15 horas, en el Centro de Salud de Aliste (Alcalices), para lo cual ya se ha contratado un auxiliar administrativo. Desde las 15 a las 19 la llamada será dirigida al CRRS (Call Center), dentro de Respuesta Sanitaria de Castilla y León, ubicado en Tábara. Desde las 19 horas a las 8 de la mañana del día siguiente la llamada será contestada por el sistema automático CVR de cita previa.

Desde el Centro de Salud de Aliste se podrá citar en el consultorio de proximidad (local) para los días que corresponda, en el CRA para cualquier otro día de la semana y en cualquier otro consultorio donde esté su medico o enfermera caso de ser preciso. También podrá ser atendido sin cita en el CRA en horario de apertura, si lo necesitase.

En las instrucciones a los pacientes se asegura que el profesional les entregará una hoja explicándole días y horas de consulta de su localidad, y los días y horas de consulta en el CRA. "Medico o enfermera podrá contactar con usted antes de la consulta para saber el motivo y así aprovechar mejor la visita" se indica.

En cuanto al personal sanitario se señala que "las consultas en los Consultorios Rurales Agrupados hay que atenderlas, incluso en caso de que no hubiera pacientes citados, porque podría acudir alguien si cita que precise atención". En los dos primeros meses de la puesta en marcha de la cita previa se "seguirá acudiendo a los consultorios todos los días de consulta hasta que se compruebe que la población se adapta al sistema. Se informará a quien vaya sin cita de la necesidad de pedir cita previa". Si hubiera pacientes citados el profesional podrá conocer el motivo de antemano, si la cita se ha dado desde el Centro de Salud.

Los profesionales sanitarios tendrán media jornada con consulta a demanda (en el Consultorio Rural Agrupado o en el Consultorio de Proximidad) y la otra media programada. Se especifica así mismo que "La consulta a demanda no se puede suspender pero si gestionar". Por otra parte se reservará tiempo en las agendas para las actividades de equipo: reuniones de equipo, sesiones clínicas y otras.

El profesional sanitario se afirma tendrá una actitud proactiva sobre los pacientes con patología crónica: "Si tiene que desplazarse a un consultorio donde tenga pacientes citados, podrá citar a otros y optimizar el desplazamientos. Si hay pacientes que no solicitan cita en un plazo razonable de tiempo en función de su patología, contactará con ellos y programará las visitas que considera convenientes".

Por otra parte, el Movimiento en Defensa de la Sanidad Pública de Aliste se desvincula de la manifestación convocada por el sindicato agrario Unión de campesinos COAG de Zamora para las 12 de la horas de mañana en San Vitero por "la precarización de la sanidad pública en el medio rural" al frente de la cual está, como ya sucediera días pasados en San Vicente de la Cabeza, José Manuel Soto.

Según ha manifestado Vanessa Mezquita Mezquita, portavoz del Movimiento en Defensa de la Sanidad Pública de la comarca de Aliste, y alcaldesa del municipio de San Vitero (San Cristóbal, El Poyo, Villarino Cebal y San Juan del Rebollar),"manifestarse delante del único ayuntamiento de Aliste que no ha apoyado el plan piloto me parece una tomadura de pelo" . Señala que "la hoja de ruta es clara, desde la plataforma y yo como alcaldesa, queremos dar voz a la gente de Aliste y de San Vitero, en mi caso, por eso estamos recorriendo los pueblos consultando a los habitantes sus opiniones. Todavía estamos en ese proceso. Nosotros no sabemos nada de la manifestación, no me han, ni nos han informado de los motivos ni se han reunido con nosotros para preguntar la situación de la sanidad desde que todo este proceso de reforma comenzó".

La plataforma celebró una de esas reuniones días pasados en Fornillos de Aliste, estando como ponentes Domingo Ferrero Cruz, exalcalde de Rabanales, y José María Mezquita de San Juan del Rebollar y presidente de la Federación Coordinadora Rural de Zamora, participando también vecinos de Samir de los Caños.

Lo único que hay meridianamente claro es que la puesta en marcha del Plan Piloto Aliste para la reordenación sanitaria se pondrá en marcha el día 2 de marzo. La cita a demanda es uno de los apartados donde hay más posiciones encontradas.