La plataforma por la sanidad alistana se desvincula de la manifestación de San Vitero

El Movimiento en Defensa de la Sanidad Pública de Aliste se desvincula de la manifestación convocada por el sindicato agrario COAG para las 12 horas del sábado en San Vivero "contra la precarización de la sanidad pública en el medio rural", al frente de la cual volverá a estar José Manuel Soto, como ya sucedió en San Vicente de la Cabeza.

Según ha manifestado Vanesa Mezquita Mezquita, portavoz de la plataforma alistana por la Sanidad y alcaldesa de san Vitero, "manifestarse delante del único ayuntamiento de Aliste que no ha apoyado el plan piloto me parece una tomadura de pelo".

Mezquita señala también que "la hoja de ruta es clara, desde la plataforma y yo como alcaldesa, queremos dar voz a la gente de Aliste y de San Vitero, en mi caso, por eso estamos recorriendo los pueblos consultando a los habitantes sus opiniones. Todavía estamos en ese proceso. Nosotros no sabemos nada de la manifestación, no me han, ni nos han informado de los motivos ni se han reunido con nosotros para preguntar la situación de la sanidad desde que todo este proceso de reforma comenzó".

La plataforma celebró una de esas reuniones días pasados en el centro de turismo rural "Lajafriz" de Fornillos de Aliste, estando como ponentes Domingo Ferrero Cruz, exalcalde de Rabanales, y José María Mezquita, vecino de San Juan del Rebollar y presidente de la Federación Coordinadora Rural de Zamora, participando también vecinos de Samir de los Caños.