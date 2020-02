El "renacer" del pueblo zamorano Cerezal de Sanabria, en Antena 3

El congreso 'Razones para quedarnos' organizado por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA ha avivado el interés de los medios nacionales e internacionales sobre la lucha contra la despoblación y la España Vacía.

Uno de los medios en hacerse eco de uno de los numerosos reportajes publicados en este diario ha sido Antena 3. La cadena privada de televisión ha emitido en los informativos del mediodía la historia que este periódico publicó el pasado martes bajo el título "Cerezal de Sanabria rejuvenece el censo con cuatro niños".

La presentadora Sandra Golpe presentaba así la esperanzadora historia: "En este pueblo de La España Vacía no nace un niño desde hace por lo menos treinta años así que la llegada de dos matrimonios jóvenes ha rejuvenecido este pueblo".

A continuación, Golpe daba paso en directo al reportero Jesús de la Torre: "Lo que ha ocurrido en este pequeño pueblo de Zamora es un caso desde luego inusual en la España Vaciada. De ser solamente diez vecinos y el más joven con 60 años a contar con dos nuevas familias —relataba—. Una de ellas llegada nada menos que desde Argentina, que suman en total cuatro niños, uno de ellos recién nacido. En definitiva, toda una revolución demográfica que ha logrado entre otras cosas que el autobús escolar vuelva a pasar por este pueblo tras 45 años sin hacerlo".

Como reconocía Carmen Buenhombre, vecina de Cerezal de Sanabria, los pocos habitantes que quedaban veían como este pueblo se vaciaba."Éramos seis u ocho personas, estaba condenado a desaparecer. Los más jóvenes éramos nosotros con 74 años. Menos mal que vinieron estos matrimonios", expresaba.

En el reportaje juntaban a Elbina, de 92 años, con Rodrigo, el recién llegado. "Es la imagen del relevo generacional", locutaba el reportero. Su madre Rocío contaba que se mudaron hace un par de años. Estaban felices con el cambio pero ahora con un bebé comienzan a notar más carencias en comparación con Zamora capital. "Si no está tu pediatra, te va a atender otro, aquí solo hay uno y el día que no está no te atiende nadie", lamentaba.

Ella forma parte de uno de los dos matrimonios que han "rejuvenecido" Cerezal de Sanabria. La otra pareja llega desde Argentina. "Quienes han llenado de golpe este rincón de la España Vacía son Lía, su marido y sus tres hijos, desde Buenos Aires... a 10.000 kilómetros buscando una nueva vida".

En palabras de Lía Colino, en este pequeño municipio sanabrés solo tenía la casa de su abuela pero decidieron "venir acá" y "darle otro tipo de vida a los chicos".

Gracias a su llegada, se han recuperado algunos servicios como la ruta escolar. "Estamos deseando volver a ver los niños por las calles, las escuelas abiertas", confesaba el alcalde Ramiro Silva.

Como concluía el periodista, Cerezal de Sanabria es uno de esos pueblos de la España Vacía "que reviven gracias a quienes emprenden, como ellos, el camino de vuelta".