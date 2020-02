"Mi título en Medicina no sirve para nada porque no puedo ejercer en mi país"

El doctor Enrique Gallego Colon encabeza desde Villardeciervos la reclamación de 110 médicos españoles licenciados en las Universidades de Polonia que reclaman el reconocimiento de su titulación y el ejercicio de la profesión en España. A día de hoy, todas las solicitudes de reconocimiento o convalidación del título obtenido en un país de la Unión Europea y regido por el Plan Bolonia, han sido denegadas. Curiosamente, su titulación sí es reconocida y pueden ejercer en Portugal, Irlanda o Estados Unidos. En esta situación se encuentran 1.500 ciudadanos alemanes que no ven reconocida su titulación, y que afecta a países como Alemania. Muchos estudiantes optan por cursas estudios superiores en otros países comunitarios para cumplir el sueño europeo.

– Tras obtener el título de Medicina en Polonia ¿Cuál es el problema con que se encuentra?

–El problema viene para reconocer u homologar mi título en España. Me fui a Polonia bajo el paraguas de la Unión Europea de libertad de movimiento de personas, de la libre circulación. Cuando recojo mi titulación y la envío al Ministerio de Sanidad se me rechaza. Los motivos no los entendí pero, investigando y preguntando, la conclusión a la que he llegado es una mala interpretación de las Directivas Europeas.

– ¿Este problema afecta a más licenciados, e incluso no es un problema solo de España?

–Somos unos 1.500 ciudadanos europeos. En España somos unos 110. En Alemania también tienen un problema similar de interpretación de la norma. En esa directiva te dice que el país que recibe la titulación de médico tiene la potestad para pedir ciertos requerimientos, pero al final es el país el que decide qué requerimientos se tienen. En el Ministerio de Sanidad hay unas listas para reconocer las titulaciones de América, pero en la Unión Europea no las había. Cuando se unieron los países europeos se elaboraron unos estándares y unas normas en las que todos los países tienen que caer. En este caso, el Ministerio no homologa nuestros títulos y nos está exigiendo los mismos requisitos que si fuéramos a ejercer en Polonia, cuando queremos ejercer en España.

– Bolonia no ha servido para nada...

–A día de hoy, mi titulación de Medicina, los seis años y el dinero que he invertido, no sirve para nada porque no me permite ejercer en mi país. Nuestra agrupación -en la que somos varios representantes- que nos vamos a unir con los alemanes, que son 1.500. Los estudiantes de Alemania van a estudiar a Polonia, y España lo reconoce desde hace muchos años, porque es uno de los países que mejor educación médica tiene. Ese fue uno de los motivos por los que fui. ¿Quién iba a decir que un país poscomunista se iba a poner a la cabeza en diferentes ramas de Medicina? Mi universidad está rada por el Colegio de Médicos de Estados Unidos.

– Y en Israel también, porque ha hecho el postdoctorado en la franja de Gaza...

–Sí, sí. Antes era investigador y me surgió la oportunidad ir a Polonia a hacer investigación. Por la mañana estudiaba Medicina y por la tarde me daba el tute haciendo investigación hasta las tantas de la noche. Me dieron esa oportunidad porque son más abiertos, porque tienen programas en inglés. En España son programas de seis años con programas de la vieja escuela, clases y clases, y poco práctica. Allí son programas más abiertos que te preparan para la investigación. Es una educación buena y asequible económicamente para los estudiantes europeos. Polonia es un semillero de médicos de medio mundo y hay más alemanes, lógicamente, por cercanía.

– ¿Qué medidas han tomado?

–Llevamos desde octubre enviando cartas a la Comisión Europea y a la Comisión delegada para que nos escuchen. Josep Borrell entró en la Comisión delegada y en ese "impase" hubo un cambio de la anterior Directiva a la nueva. Llamo a la Comisión Delegada para hablar con alguien y solo he conseguido hablar con una persona que dijo que allí no había nadie y ella era la mujer del archivo que se dedica a archivar todo porque no hay ni ordenadores, ni nada. Es la única respuesta que he tenido. Anteriormente no me cogían el teléfono y ahora tampoco. He mandado correos a todo el mundo: a Borrell, a la presidenta de la Comisión Europea. No ha habido respuesta. Polonia dice que, por su parte, la directiva está bien. Hay un triángulo amoroso que no se habla nadie.

–¿ Y con el ministerio?

–Una carta de cuatro páginas, el documento del Ministerio de Sanidad polaco a las autoridades competentes alemanas diciéndoles la realidad. ¿Por qué Alemania? Porque España no contesta, no se pone en contacto con ellos, no hay interés ninguno y la única cosa que tenemos es la respuesta alemana. Además he aportado una carta del Colegio de Médicos de Polonia y de la universidad de Medicina de Katowice, en Silesia, diciendo que sus titulaciones cumplen la directiva. El problema es el funcionario de turno o el ministro de turno con la excusa o no de un Gobierno, porque la pirámide hacia abajo sigue, no ha habido nadie que haya descolgado el teléfono para resolver el problema. No interesa.

– ¿Si no hay respuesta cómo os dirigís al Ministerio?

–Por carta con acuse de recibo. Quiero que se escuche y nos den una respuesta, que nos escuchen que nos contesten a nuestros correos. Resulta absurdo que nos exija acreditar que cumplimos el LEK (el equivalente al MIR en Polonia) y el STAZ cuando lo que pretendemos es ejercer en España una vez superados los requisitos para ejercer aquí, es decir, superar el MIR. Imagina que el Gobierno polaco para convalidar el título español exigiera haber superado el MIR español para ejercer en Polonia. El STAZ son las prácticas de posgrado que se hacen en polaco, no hay opción en inglés cuando nuestro programa educativo se imparte en inglés y no es necesario el polaco. En España no hay STAZ o prácticas de posgrado, solo el MIR.

– ¿Qué soluciones plantea vuestro colectivo?

–Una reunión de urgencia entre los ministerios español y polaco como hicieron nuestros compañeros de Alemania y establecer cómo debe aplicarse el contenido de la Directiva que está causando confusión, además de que podamos mantener una reunión los titulados en Polonia con responsables del Ministerio. Si me preguntas si en España hay problema de médicos en la Sanidad, te digo que no porque si faltaran médicos este problema estaría resuelto. Si no se soluciona para ejercer nos tendremos que otros países de la Unión Europea como Portugal, Irlanda, Malta, y hasta ahora al Reino Unido, donde la directiva se está aplicando correctamente.

– ¿Decepcionado con el sueño europeo?

–Sí. Porque se supone que la Unión Europea se creó con ciertos principios para que las fronteras entre los países fueran más difusas y que permitieran el flujo de personas y de trabajadores cualificados. Ahora te encuentras que gente que ha invertido seis años de su vida y el gasto extra de vivir fuera, llegas a tu país, entregas el reconocimiento y lo único que encuentras es una carga de denegación en la que dice muchas tonterías y no llegas a ninguna conclusión. España dice que no cumples los requisitos de la directiva europea y Polonia me dice que sí.

– ¿Y piden un certificado de penales?

–Esa es otra. La burocracia que hay detrás para cumplir directivas es enorme. Si vienes de Sudamérica presentas tu título que además está en español. A nosotros, de nuestro título que está en polaco, nos piden una traducción oficial, a través de un traductor jurado. Nos gastamos más de 500 euros en traducir en idiomas oficiales de la Unión Europea, del polaco al español y del inglés al español. Mi universidad me los da en inglés, en idiomas oficiales de la UE. El asunto es que no se habla nadie. Fuimos con el plan Bolonia, y no conseguimos que cosas sencillas se cumplan.

– ¿El coronavirus no conoce fronteras?

–Para salvar una vida no necesitas reconocimiento, lo necesitas para trabajar.

– ¿Cuál es su experiencia en investigación en Polonia e Israel?

–Me han abierto las puertas y te dan muchas facilidades. España no es un país de científicos, es un país de letras. Pongo el ejemplo de que cuando España tenía la Inquisición en el Reino Unido tenía a Newton. En España nos preparan muy bien a nivel de conocimientos, a nivel de Universidades son de las mejores, son clases teóricas muy bien preparadas. En mi doctorado, mis conocimientos superaban a graduados pero no tenemos oportunidades. Mientras se soluciona mi problema yo puedo ejercer en investigación.