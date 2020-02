El trampeo de otoño captura 10 avispas asiáticas en Arribes

La presencia de avispa asiática (vespa velutina) sigue haciendo de las suyas en Castilla y León, aunque esta especie, que fue detectada por primera vez en 2014 en la provincia de Burgos, parece tener una tendencia "descendente" además de que su avance no se produce de forma tan rápida a como lo hace en otras comunidades del entorno. Sin embargo, su presencia en la Comunidad se mantiene fundamentalmente en la provincia de Burgos, aunque también está activa en la comarca del Bierzo y Picos de Europa (León), al tiempo que se ha detectado en los últimos meses en zonas de la meseta de Palencia, Soria y en los Arribes del Duero.

Así se desprende de los datos del trampeo de otoño elaborado por la red de monitorización de la Junta, según los cuales fueron 129 los trampeos con capturas que se realizaron, frente a los más de 200 del año pasado por estas mismas fechas. La mayor parte de ellos (102) se localizaron en la provincia de Burgos, que sigue siendo el principal foco de este problema, seguido de León, con 15; seis trampeos con captura en la provincia de Palencia, frente a ninguno de la pasada primavera; uno en las provincias de Salamanca y Soria; y cuatro en Zamora, los mismos que el año pasado.

En lo que al número de trampas se refiere, en otoño fueron 168 las que se instalaron, un número que continúa en aumento frente a las 154 de la pasada primavera y las 147 de un año antes. Una tercera parte de las trampas (54) se ubicaron en la provincia de Burgos; 46 en León; 31 en Palencia y 18 en Zamora. En Salamanca se instalaron ocho, seis en Valladolid, cuatro en Soria y una en Ávila.

El número de capturas de avispón se centró casi en su totalidad (89%) en la provincia de Burgos, donde se registraron 1.135 de las 1.274 totales, lo que constituye casi una tercera parte de las 3.263 capturas de un año antes de la provincia burgalesa.

En el resto de provincias, las capturas casi se duplicaron respecto al pasado otoño hasta llegar a las 50 en la provincia de León, en especial en la comarca del Bierzo; en Palencia creció hasta las 58 frente a las 43 del trampeo anterior; en Salamanca se registró la primera captura desde que se están llevando a cabo estas mediciones; también en Soria el aumento es llamativo, con ninguna captura hace un año y 21 el pasado; y las nueve capturas de la provincia de Zamora, frente a las 16 del año anterior.

Miembros de la Dirección General de Producción Agropecuaria y Desarrollo Rural de la Junta explicaron, en declaraciones a la Agencia Ical, que la línea de presencia de la vespa velutina en la Comunidad es "descendente", además de que los responsables del programa han apreciado que "a diferencia de lo que está ocurriendo en las zonas costeras" de comunidades como País Vasco, Cantabria, Asturias o Galicia, incluso en la zona atlántica de Portugal, no está avanzando "tan deprisa".

El avance de esta especie puede alcanzar incluso los 150 kilómetros al año, si bien en Castilla y León "no ha sido así", algo que podría deberse a factores que no están perfectamente determinados como la climatología, la altitud o la sequedad. "No sabemos el motivo, pero lo cierto es que en Castilla y León no tiene para nada la implantación que en otras de clima oceánico", apostillaron.

Según la Consejería, son los particulares los que aportan los ejemplos, a partir de los cuales se "redirigen" las trampas hacia esas zonas "donde hay nuevos hallazgos", lo que no siempre se traduce en un mayor número de capturas. De hecho, se asevera que incluso en zonas del norte de Burgos, donde ya estaba instalada la avispa, se han capturado "menos avispas cuantitativamente", algo a lo que también están contribuyendo los propios ayuntamientos con la retirada de nidos.

La aparición de ejemplares en zonas donde hasta ahora no se habían detectado o lo habían hecho en escasa medida no parecen ser sinónimo de expansión de la especie y la avispa asiática "no sigue el patrón de estas áreas de clima oceánico". Tanto en Salamanca como en Zamora y Soria se habían localizado ejemplares, pero en las trampas que se instalaron en estas zonas "no hemos visto que haya aumentado el número de caídas ni ha habido trampeos positivos", además de que en zonas como Aguilar de Campoo, Cervera de Pisuerga o Herrera de Pisuerga, en la provincia de Palencia, donde anteriormente se habían realizado bastantes capturas, este año el número "se ha mantenido estable" y ha bajado "ligeramente" en el sur.

Desde la Junta de Castilla y León abogan por dar continuidad a los trampeos e incluso por seguir aumentando el número de trampas, además de que se estará "vigilantes" en el caso de Arribes del Duero, en el límite de las provincias de Salamanca y Zamora con Portugal, ya que el país luso tiene una difusión de vespa velutina "prácticamente global" en todo el país y la zona fronteriza es "un canal natural de contacto".

La disminución del número de avispas capturadas y de trampeos con un resultado positivo no se atribuye a una causa concreta, aunque podría deberse a la sequía del año pasado. "Igual que la sequía afecta a otros insectos, pensamos que puede ser la causa de que haya afectado y haya menos poblaciones de vespa velutina", aseveraron desde el Ejecutivo autonómico.

El trampeo de otoño es el momento que coincide con el periodo en el que las futuras reinas y los machos que las fertilizan realizan los vuelos nupciales para posteriormente abandonar el nido a la búsqueda de nuevos territorios donde asentarse antes de iniciar su hibernación. En este periodo se colocan las trampas de primavera.