Mozos por la "dignidad de ser rural"

Siete quintos renovaron ayer la tradicional carrera del gallo en El Pego, que centra el festejo en las "relaciones" al ave muerta. Carlos Hernández Muñoz, Álvaro Riesco Esteban, Álvaro González Sánchez y su hermano gemelo Raúl González Sánchez, José Luis Aparicio Ortega, Aitor Hernández Garretas, Miguel Pérez Ponce han sido los mozos de este año.

"Desde tiempo inmemorial/ vibra El Pego con su fiesta/ y una año más hoy se apresta/ a cumplir el ritual" recitaba en su presentación Álvaro Riesco. "Dignidad de ser rural/ y en las entrañas llevarlo./ Dignidad de proclamarlo/ como virtud ideal" proclamaba el quinto ante el concurrido auditorio.

Entre cuitas personales, de los familiares o el pueblo, en las "relaciones" al gallo no faltaron alusiones a la actualidad. "Alegría y diversión/ para olvidar los problemas,/ para escapar de la quema/ de tanto agobio y follón./ El procés, la recesión.../ Me tienen hasta la gorra./ Que se vayan a la porra/ y que nos salga barato./ Al menos en este rato/ No oímos hablar de Torra" expresó José Luis Aparicio.

No faltó un reñido mano a mano entre los gemelos Raúl y Álvaro. "¿Cómo explicar en Madrid/ las esencias de esta fiesta,/ ese ritual que apuesta/ por volver a tu raíz?/ Aquí te sientes feliz/ con las cosas más sencillas,/ Aquí el estrés no mancilla/ ni te ciega la ambición./ No cuenta el escalafón/ ni la injusticia te humilla" contaron.

Las "relaciones" son obra de Luis Miguel de Dios, Ernesto Macías, Estela Santarén y Carlos Hernández, que recitó la suya propia.