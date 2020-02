Cecilio Lera continúa como alcalde de Catroverde pese la expulsión del PSOE

Cecilio Lera, alcalde de Castroverde de Campos por el PSOE desde el año 1979, ha sido expulsado del partido. Una denuncia por un presunto caso de violencia de género ha sido la puntilla en las discrepancias que venía arrastrando el histórico militante zamorano con la secretaría provincial del Partido Socialista.

A la denuncia en el ámbito familiar que pesa sobre el regidor de Castroverde se suma la incoación de un expediente disciplinario que tenía abierto Cecilio Lera –por motivos políticos– con la suspensión temporal de militancia. Suspensión que ahora se ha hecho definitiva como han comunicado los órganos federales del partido, que consideran "incompatible" la militancia con una denuncia por un presunto caso de violencia de género, tal y como recoge el código ético del PSOE.

La expulsión del partido no modificará la situación de Cecilio Lera al frente del Ayuntamiento de Castroverde "porque he sido elegido por mis vecinos, no por Antidio Fagúndez" expresaba en referencia al secretario provincial del partido. El alcalde dice contar con el apoyo de su equipo de gobierno y de los militantes socialista de la Agrupación de Castroverde de Campos, a la que pertenecía.

Entre los argumentos del comité federal del PSOE para declarar la pérdida de condición de afiliado de Cecilio Lera apunta a un sentencia condenatoria dictada por la Audiencia Provincial el 28 de junio de 2018 por un delito de lesiones y amenazas, no comunicada al partido, que podría ser constitutivo de una falta grave o muy grave en los estatutos federales.

A ello se suma el altercado familiar ocurrido el pasado mes de diciembre en Castroverde de Campos, "en el que tuvo que intervenir la Guardia Civil, por lo que pesa sobre él un mandato judicial" precisa la resolución de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE.

Cecilio Lera accedió a la Alcaldía de Castroverde de Campos en el año 1979 tras ganar con las siglas del PSOE las primeras elecciones municipales de la democracia. Desde entonces el empresario de hostelería ha revalidado con mayoría absoluta otros diez procesos electorales en la localidad terracampina. También ejerció como diputado provincial por Tierra de Campos en la década de los 80.