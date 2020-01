"Hackean" el correo del Ayuntamiento de Trabazos y piden 1.500 euros a más de mil contactos

El Ayuntamiento de Trabazos de Aliste ha puesto en conocimiento de la Guardia Civil de Alcañices un supuesto suplantación de identidad, presuntamente para cometer fraudes o estafas. En la mañana de hoy lunes todos los contactos del correo electrónico del Ayuntamiento de Trabazos, más de un millar, han comenzado a recibir extraños correos, en algunos de los cuales incluso se pedía dinero.

El primero correo, muy extraño, que hemos recibido cientos de usuarios dice textualmente: "Hola, espero que estés bien. Mi teléfono está apagado por el momento, pero me gustaría tener que habla contigo por correo electrónico. Estoy en la mierda. Ayuntamiento de Trabazos".

De momento se sabe que el correo electrónico fue pirateado desde Francia y el Ayuntamiento ha estado todo el día pidiendo a sus contactos que no costesten al correo ni obviamente accedan a la petición de dinero.

La trampa está al responder al correo. En uno de estos casos se transmite "Gracias a responder, realmente necesito tu ayuda, profundamente me ambas para volcarla, objetivo que estoy desbloqueado. Estoy en un viaje de negocios en Francia, desafortunadamente me robaron cuando fui a dar un paseo por la ciudad, tanto que perdí todo sobre mis documentos y una gran suma de dinero, te ruego que tomes mis palabras por valor. Realmente necesito tu ayuda, te explicaré los detalles mas adelante. No puedo llamar porque también perdí mi teléfono. Estoy picando hacer algo, meta, estoy muy confundido porque no tengo contacto aquí. Soy pobre por el momento y necesito un préstamo de unos 1.500 euros. Te reembolsaré en tres días a mi regreso, estoy esperando una respuesta favorable. Ayuntamiento de Trabazos".

La jornada ha sido muy dura y muy en particular para la administrativo del Ayuntamiento ya que los correos llegaban como si fuera ella la que los estaba enviando. No obstante despertaban las sospechas, para quienes conocen bien a la chica, una persona muy querida y trabajadora, que se trataba de un fraude a través de un "hackeo".