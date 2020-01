"Si los españoles abandonan las tierras que abran los campos a la emigración"

La joven Ningna, considerada por algunos como la Thunberg china, ha visitado días atrás Formariz y Sayago llevándose consigo un recuerdo entrañable de un territorio de granito salvaje y humanizado por la mano del hombre (cercas, fuentes, dinteles...) y, en estas fechas, de lagunas. Natural de la ciudad Chonquing, ha regresado a su país para celebrar el Año Nuevo, iniciado ayer. Es una más de los miles de millones de personas que se desplazan en China de las ciudades a sus pueblos para estar con las familias". "Desde pequeña he soñado como mejorar este mundo y el ambiente en el que vivimos. He pensado mucho en el calentamiento global, en cómo salvar este planeta" afirma.

Llegó a Sayago tras leer un guión de Miguel Herberg, el director de cine español muy conocido en China por sus series de animación como SIMBA y otras, donde enseña a los niños cómo defender el planeta. "Ni corta ni perezosa me puse en contacto con él y desde entonces trabajamos juntos en proyectos internacionales de como salvar el planeta del declive. Como Miguel es hijo adoptivo de Formariz me invitó a conocer esta zona, de la que es originario su cuñado, el gran poeta español Justo Alejo, un precursor de la lucha que nos une por la defensa del ecosistema".

Respecto a su semejanza a la ambientalista sueca, Thunberg, señala que "soy algo mayor que ella, pero nuestra lucha es común, como la de millones de otras personas que se preocupan por el tema. Cada cual escoge el camino a seguir que más congenial le resulta. En mi caso específico he elegido el camino de la edición de libros y la producción de series de animación para educar a pequeños y mayores a defender este planeta".

En su primera impresión, Sayago es para Ningna "un mundo nuevo, impresionante por entornos como los Arribes y su gente, que me ha acogido con mucho cariño. Pero la primera cosa que he echado de menos son los árboles, mejor dicho, la escasez de árboles. Nosotros luchamos por enseñar a los niños a plantar no solo un árbol en su vida sino que los invitamos a salir cada fin de semana al campo y plantar árboles, que son los pulmones del mundo."

En cuanto al territorio sayagués que ha visto y pisado subraya que "las piedras son fascinantes, verdaderos decorados hollywoodianos, pero insiste en que si no hay repoblación forestal todo se transformará en desierto". Considera que "si los españoles abandonan sus tierras que abran las puertas, los campos, a la emigración africana o de donde vengan. Ellos transformarían vuestra región en un jardín. En caso contrario se ha calculado que España se transformará en un desierto en los próximos 40 años". Un extremo que en su criterio es posible "si no luchamos todos juntos contra la polución, las armas y las guerras, la desnutrición y el hambre, la falta de agua y la repartición de las riquezas, la justicia humana, la ignorancia, el egoísmo, contra la explotación de la tierra por pocas multinacionales, el consumismo salvaje e inútil, las supersticiones y tantas cosas más". De esta situación, precisa, "nosotros mismos seremos culpables de nuestra extinción y de la destrucción de nuestro planeta, que solo nosotros y nuestra voluntad puede salvar" .

Ningna hace referencia a la publicación "de dos colecciones de libros escritos por Miguel Herberg e ilustrados por famosos pintores, como Marisol Caldito y otros, que comprenden 12 tomos de cada colección". "Estamos preparando las series de animación en 3D y 26 capítulos de media hora cada uno, de los mismos temas y títulos. Todo ello con la finalidad de inculcar la necesidad del respeto del ecosistema y como defenderlo. Los libros se publicarán en otros idiomas, aunque por ahora solo tenemos la versión en chino-inglés y, en cuanto a las series, se están ultimando los guiones de los últimos capítulos."

Sobre la ayuda institucional a los proyectos de esta naturaleza manifiesta que "desgraciadamente los gobiernos son reacios a financiar proyectos que dañen sus intereses económicos, como lo puede ser Brasil con el potencial en madera y minerales que representa la Amazonia, y tantos otros ejemplos por todo el mundo, y todo tras firmar los acuerdos internacionales para salvaguardar el planeta. Pero algo se mueve lentamente, como es la televisión oficial de China, la CCTV, que está dispuesta a apoyar nuestros proyectos a condición que participen las televisiones internacionales, la española por ejemplo. Esta es nuestra lucha actual, sensibilizar las entidades estatales, pues no es mi futuro personal el que está en juego, es el de la humanidad entera".