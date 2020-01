UGT denuncia a la mancomunidad Tierras de Aliste por incumplir una convocatoria pública

Cinco bomberos y el sindicato UGT llevarán a los juzgados a la Mancomunidad de Servicios "Tierras de Aliste", que en octubre de 2018 publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora una convocatoria pública para la selección de bomberos voluntarios para su parque, ubicado en San Vitero.

Los cinco interesados denuncian que presentaron su solicitud dentro del plazo establecido, y nunca volvieron a tener noticias sobre el proceso de selección. En noviembre de 2019, cuando ya había pasado un año, preguntaron en la Secretaría de la mancomunidad sobre el estado en que se encontraba el proceso y fueron informados de que la convocatoria había sido anulada. Sin embargo, los solicitantes no habían recibido ninguna comunicación, y aseguran que tampoco se publicó la anulación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia ni en el tablón de anuncios de la mancomunidad.

Dos semanas más tarde el secretario de la mancomunidad les reconoció que" otros aspirantes sí habían sido seleccionados" para iniciar un curso de formación y poder formar parte del servicio de bomberos voluntarios, pero que "desconoce cómo se está llevando a cabo el proceso de selección, que está siendo gestionado por el presidente de la mancomunidad".

A continuación, estas cinco personas que han sido excluidas sin haber tenido la oportunidad de participar en un proceso de selección que siga criterios de igualdad de mérito y de capacidad, dirigieron una queja formal, por escrito, a la Presidencia de la mancomunidad alistana, sugiriendo una rectificación y ser incluidos en el proceso de selección. Ha pasado ya más de un mes y medio –la queja se registró el 5 de diciembre– y aseguran que no han recibido ningún tipo de respuesta.

Los afectados consideran que "dada la gravedad de los hechos constituyen una ilegalidad flagrante que vulnera nuestros derechos constitucionales como ciudadanos" y ya han iniciado el proceso administrativo necesario para culminar en una demanda judicial si la Mancomunidad Tierras de Aliste no corrige sus acciones.

Además, cuentan con el apoyo de UGT. El secretario de la Federación de Servicios Públicos de este sindicato en Zamora, Jerónimo Cantuche, explicaba hoy que "el presidente de la mancomunidad debe explicar por qué se ha excluido a estas personas, y quién tomó esa decisión, si la Presidencia o la asamblea". En cualquier caso, asegura que se exigirán "responsabilidades administrativas y penales".

Cantuche aseveraba que la mancomunidad alistana ha cometido "un grave incumplimiento de una convocatoria oficial" y añadía que "puede que no hubiera obligación de abrir una convocatoria púbica, pero la abrieron, y no sabemos para qué si no la ponen en marcha y eligen a dedo a los bomberos voluntarios".

Los bomberos voluntarios no pueden percibir un salario, pero sí una retribución para compensar los gastos que les genera ejercer esta actividad de forma voluntaria. Por eso algunos bomberos profesionales que trabajan en otros parques también prestan servicio como voluntarios en el parque de la Mancomunidad Tierras de Aliste. Las cinco personas excluidas también son bomberos profesionales.

El presidente de la Mancomunidad Tierras de Aliste en 2018, cuando se publicó la convocatoria, era el alcalde de Trabazos, Javier Faúndez. Desde julio de 2019 es presidente el alcalde de Alcañices, Jesús María Lorenzo.