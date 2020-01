Las carreteras zamoranas, vigiladas por un dron de la DGT que castiga las distracciones

La Dirección General de Tráfico cuenta con un nuevo "aliado" que sobrevuela la provincia de Zamora vigilando a los conductores para velar por la seguridad de las carreteras. Se trata de un moderno dron con cámaras capaces de fotografiar las matrículas de los coches y el interior del habitáculo de los vehículos a una distancia de 500 o incluso de 600 metros.

Con esta tecnología la DGT y la Guardia Civil esperan prevenir y castigar infracciones como conducir sin cinturón, utilizar el móvil al volante o no respetar la distancia de seguridad con los ciclistas, entre muchas otras actitudes imprudentes.

Sin embargo, estos aparatos aún no son capaces de medir la velocidad a la que circulan los vehículos. Algún día lo harán, pero por el momento, el hecho de que estos drones "puedan poner multas convierte a España en uno de los países más avanzados en esta materia", destacaba ayer el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, no sin añadir que "lo más importante es la prevención, cumplir las normas y no cometer ninguna imprudencia, y por eso es fundamental la colaboración de los conductores".

Ayer fue el primer día en que uno de los 11 drones de la DGT actuaba en Zamora, y a pesar del fuerte viento se vigiló y controló el tráfico en dos carreteras diferentes. Hoy se controlarán al menos otras dos vías de la provincia, y mañana miércoles el aparato tendrá un nuevo destino en otro lugar de la geografía española.

Este tipo de aparatos vuelan a unos 120 metros sobre el suelo, tienen una autonomía de 30 minutos y pueden recorrer varios kilómetros. El alcance de la videocámara supera los 600 metros.

Cada equipo técnico va acompañado de un piloto especialista –ayer el dron lo conducía Juan Manuel Gamo– y dos agentes del subsector de Tráfico de la Guardia Civil que valoran las imágenes recogidas. Cuando se detecta una infracción, otra patrulla puede parar al conductor sancionado o, si no es posible ir en su dirección, la multa va a la DGT y será notificada por correo al interesado. "Todas ellas, dispondrán del fotograma correspondiente con la evidencia de la infracción cometida por el conductor", aclaró el jefe provincial de Tráfico, Eduardo Polo.

Pero este no será el único fin de estos drones de la DGT. Además de multar, esta nueva tecnología servirá para observar el tráfico en los "puntos negros" donde se concentran un elevado número de accidentes para proteger a colectivos vulnerables como ciclistas, motoristas y peatones. Por otro lado, las cámaras de los drones pueden ser útiles en situaciones de emergencia que afecten de manera notable a la circulación y seguridad de los usuarios de las vías.

Y por último, apoyar los operativos especiales de Tráfico, como las operaciones "salida" o grandes eventos que atraen a multitudes. En estas situaciones, los drones pueden transmitir imágenes en tiempo real a los centros de gestión de tráfico para observar, entre otras variables, la afluencia de vehículos en varias vías de forma simultánea.

La DGT está acreditada por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea como operador de sistemas de aeronave pilotada remotamente. Asimismo, la Unidad de helicópteros de la DGT es una organización de entrenamiento de pilotos para la emisión de los certificados básico y avanzado para el pilotaje de drones.