Familiares alistanos de víctimas de la N-122 exigen su reconversión en autovía

Chany Sebastián

La carretera Nacional 122 "debe convertirse en autovía desde Zamora capital a Quintanilha (variante del Río Manzanas) con carácter de máxima urgencia por sentido común y por cuestión de lógica y estadísticas, para favorecer las comunicaciones viarias entre Portugal y España. Pero ante todo y sobre todo, para que los alistanos y trasmontanos no tengamos que seguir pagando con nuestras vidas un incongruente tributo a una vía de comunicación de carácter internacional que se ha quedado, obsoleta, desfasada, que no esta capacitada para soportar el tráfico de vehículos pesados procedentes de la zona portuaria de Oporto y de toda la Región Norte de Portugal".

Así lo creen y lo reivindicaban y exigían ayer en declaraciones a este periódico, familiares, amigos y paisanos de muchas de las víctimas que han fallecido o resultado heridas en siniestros producidos en la Nacional 122: "Ha veinte años esta carretera igual cumplía su cometido para el tráfico que soportaba, no lo sabemos, quizás sí, pero hoy día es una trampa mortal, salir a ella es una temeridad y sabes que te estas jugando la vida. Es la carretera de los camiones y puedes ir con el mayor cuidado, pero es igual, en la Nacional 122 no hay lugar para el despiste, un fallo ajeno, de otro, te cuesta la vida" asevera una madre. Como muestra de los accidentes extraños valga el causado en su día por el desprendimiento de una caravana que impacto contra el vehículo de un alistano que circulaba tras ella, causándole la muerte.

La Nacional 122 es paso obligado para autocares de transporte escolar que recogen alumnos en diferentes pueblos para llevarlos al colegio de educación infantil y primaria "Virgen de la Salud" y al instituto "Aliste" para preocupación de los padres: "No es plato de buen gusto saber que tus hijos tienen que viajar por la Nacional 122, claro que confiamos en los autobuses y en los conductores, pero hay muchos factores externos: si se le revienta una rueda a u tráiler y a tal tiempo pasa el autocar por allí ya esta armada y gorda".

Quienes más sufren son las personas de la tercera edad que a veces hacen el doble de recorrido por carreteras secundarias para evitar la Nacional 122 cuando tienen que ir al Centro de Salud de Alcañices: "Yo soy de Samir de los Caños y por la Nacional 122 me queda a un paso, pero prefiero rodear y voy por Mellanes, Rabanales y Matellanes hasta Alcañices, tardo el doble de tiempo, las carreteras serán peores, pero voy yo solo, si tengo un fallo lo tengo yo, no dependo de que me atropelle un camión".

Para un vecino de Grisuela la "Nacional 122, sino tuviera tanto tráfico, para ir a Zamora es un momento, yo antes iba por ella, ahora ni me atrevo, prefiero salir por Rabanales, Tolilla y Lober hacia Gallegos del Río y allí cojo la ZA-P-1405 de Zamora a Mahide por Domez, Vegalatrave, Losacino, Muga, Carbajales, Manzanal, Palacios, Andavías y La Hiniesta, tardo el doble pero voy tranquilo y sin miedo".

Vanessa Mezquita, alcaldesa del PSOE de San Vitero y vecina de San Juan del Rebollar, ha promovido una recogida de firmas en change.org bajo el lema "Que la conversión de la Nacional 122 en A11 esté reflejaba en los presupuestos del Estado del 2020", una iniciativa a la que se están sumando tanto los vecinos residentes en los pueblos de la comarca de Aliste como los emigrados a otras tierras. Según Vanessa Mezquita. "necesitamos hacer algo ya. Los que utilizamos la Nacional 122 nos la estamos jugando. Manifestación ya. Marcha lenta sí o sí. Hay que sacar un compromiso que debe venir reflejado en los presupuestos. Por eso es el momento de moverse antes de que los hagan". La reivindicación de convertir la Nacional 122 en A-11 está cobrando fuerza en las res sociales y también en las carreras populares de los pueblos.