El colegio de Roales lleva una semana sin calefacción

La calefacción del colegio de Roales del Pan no funciona bien desde que se reanudaron las clases tras las vacaciones de Navidad. Según denuncian los padres y madres de los alumnos del centro, las aulas estaban a solo 5 grados en la mañana del 8 de enero, el primero día lectivo de 2020. La caldera de pellets no funcionaba, pero una visita del técnico supuestamente había arreglado el problema ese mismo día.

Sin embargo, las clases nunca han vuelto a estar completamente calientes, "los días que menos frío ha hecho, no subía de 17, y cada día se nos da una razón, que si no se puede subir más la potencia, que si el suelo radiante no calienta bien porque hiela por las noches". Esta mañana, por ejemplo, había 14 grados a la hora de entrar.

Las críticas expresadas a este diario se centran en que después de toda una semana no haya vuelto el servicio técnico para revisar la caldera hasta hoy mismo, cuando se han presentado varios operarios tras la insistencia de los papás y las mamás. "Si a mi en mi casa se me estropea la calefacción, viene el técnio, la arregla pero al día siguiente sigue sin funcionar bien vuelvo a avisar al técnico, y así todos los días, que es lo que no ha hecho el alcalde, a lo mejor porque nosotros no nos hemos quejado desde el principio", expresaba una de las madres. El mantenimiento y el coste de la calefacción de los colegios depende de cada ayuntamiento.

Algunos ya habían decidido dejar de llevar a los niños a clase hasta que no haya una calefacción adecuado, y otros ya no van porque se han puesto malos por el frío.