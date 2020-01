La alcaldesa de El Cubo exige un estudio sobre los problemas de la TDT en el municipio

Una persona no logra sintonizar canales de TDT en su televisor.

El Cubo del Vino es otra de las localidades zamoranas que vienen sufriendo problemas para sintonizar la televisión, como sucede en buena parte de las comarcas de Tábara, Tierra de Alba, Aliste y Sayago. Tal es así que los vecinos de esta localidad con más de 300 habitantes censados no pudieron despedir el año viendo las 12 campanadas de la Puerta del Sol de Madrid porque no se veía ningún canal en ningún televisor del municipio.

La alcaldesa del Cubo del Vino, Asunción Martín Álvarez, asegura que en su corto mandato –desde junio– ha expresado en las reuniones mantenidas en distintas instituciones la necesidad de dar una solución definitiva al problema de la recepción de la Televisión Digital Terrestre, y que nunca ha recibido "respuesta alguna, y mucho menos solución o ayuda por parte de ninguno de los organismos, alegando que la competencia en este caso al parecer no es de nadie" y denuncia el "poco interés de la Junta de Castilla y León y del servicio de telecomunicaciones".

Desde la Administración autonómica proporcionaron al Ayuntamiento de El Cubo una lista de 15 empresas, "de las cuales solo una contactó conmigo con un presupuesto para un repetidor de televisión, pero su coste es inasumible desde nuestro ayuntamiento, pequeño y con muy pocos ingresos anuales".

Asimismo, la regidora recuerda que desde la llegada de la TDT el repetidor ubicado en Peñausende, que da servicio a El Cubo, "no ha recibido ninguna actualización ni mejora en la señal que obligatoriamente debería llegar a varios municipios, no siendo el caso". Detalla Martín Álvarez que la señal empeora aún más si cabe con condiciones meteorológicas como la niebla, la lluvia o el viento.

Este pueblo durante el invierno está habitado fundamentalmente por personas mayores de 70 años, "sin apenas entretenimiento y sin conocimiento del mundo exterior, ya que uno de los medios de contacto con el mundo es disfrutar de una buena recepción de la televisión, algo de lo que nosotros carecemos, no podemos disfrutar de un derecho de todos", asevera la edil primera de El Cubo.

"Nos resulta indignante en el siglo de las telecomunicaciones que quieren implantar el 5G y resulta que aquí no tenemos acceso aún ni al 3G y, sinceramente, me importa mucho más tener una solución respecto al tema de la televisión que a internet", expresa la alcaldesa en un comunicado público donde liga la carencia de este tipo de servicios a la cuestión de la despoblación: "Los pueblos terminan, entre otros motivos, porque no existe un elemento tan básico como es la despoblación. De esta forma nadie querrá vivir y asentarse en un pueblo".

El comunicado insta a realizar un estudio urgente sobre el problema de la recepción de la TDT en El Cubo del Vino, para "ayudar a todos los vecinos del municipio a disfrutar de un derecho que es de todos, y no tener que estar obligados a pagar televisión de pago".

En algunos hogares de la provincia donde no se veía la televisión, el problema se ha solucionado con un filtro en la antena que elimina las interferencias que produce el 4G, que utiliza una frecuencia similar a la de la televisión. Estos filtros son instalados gratuitamente por la entidad gestora Llega 800 en caso de que el origen del problema sea el 4G. La petición la debe de realizar de forma individual cada familia. Sin embargo, sigue habiendo decenas de pueblos donde por uno u otro motivo la televisión no llega correctamente y sus vecinos, como en El Cubo, siguen a la espera de una solución definitiva.