El Rey técnico llega a Otero de Bodas

A.S.

Cuadro eléctrico chamuscado en una vivienda de Otero de Bodas por los efectos del rayo. A.S.

Ni los Tres Reyes Magos ni Papá Noel. La persona más esperada en Otero de Bodas, desde Nochebuena hasta Reyes, era el técnico de telefonía. Apareció el jueves a las doce del día. Las idas y venidas del técnico por el pueblo con escalera incluida, fueron seguidas, hasta bien entrada la tarde, por la atenta mirada del medio centenar de residentes afectados por la falta de teléfono fijo e internet.

A las llamadas de reclamación a las diferentes operadoras, y en particular a Movistar como titular y responsable del mantenimiento de las líneas, se suma un burofax mandado desde un despacho de abogados en representación de uno de los negocios más perjudicados; la queja al Defensor del Pueblo en Madrid, de un particular que vive fuera y tiene a su familia en el pueblo; y las propias acciones legales que emprenderá el Ayuntamiento de Otero por tener 20 días y medio al pueblo incomunicado.

El cartero Real ha tenido un fin de año intenso y muchas llamadas por una incidencia abierta y que se tardaba en cerrar. Han sido tantas las llamadas que los abonados se aprendido los nombres de los operadores y su ubicación "Alberto de Jerez", "Pilar de Guadalajara" y hasta de Badajoz y de La Coruña. Las quejas a estos trabajadores han ido precedidas por las disculpas de los usuarios "porque ellos no tienen la culpa". De momento las empresas están capeando el malestar con "bonos" y no con rebajas en la factura telefónica por la interrupción del servicio de manera injustificada.

La llegada del técnico fue precedida no por la estrella de Belén o los elfos, sino por el rayo que impactó el 19 de diciembre, a las cinco de la mañana, en la zona del trasformador de Otero de Bodas, en la carretera de Olleros, a las cinco de la mañana. El rayo preparó la "marimorena" en el pueblo dañando la centralita de teléfono, al pie de la carretera N-631, en un punto de fácil acceso y visible.

El teléfono es un servicio indispensable y no un capricho. Además de la gasolinera del pueblo que vio bloqueado su día a día desde las cámaras de seguridad al datáfono, hay tres personas de edad avanzada y con dolencias cardiovasculares que dependen de los servicios de teleasistencia. En el Ayuntamiento, el retraso burocrático afecta a aspectos como las bajas en el padrón de habitantes o cerrar el ejercicio económico. Trabajo para el domicilio particular del funcionario encargado del Ayuntamiento al no poder mandar correos electrónicos, comunicaciones ni hacer operaciones administrativas a través de la Administración Electrónica.

Muchos de los afectados son personas mayores que en estas fechas de Navidad y comienzo de Año han podido felicitar a sus familiares a través de los teléfonos móviles que le han prestado sus convecinos. Para la mayoría, el teléfono fijo "sigue siendo el único medio de contacto con la familia o con el centro de salud". Unos pocos en lugar de llamadas, usan la línea para navegar por internet.

Una avería de estas "no voy a decir en la Castellana que la reparan en una hora, pero en Zamora capital está resuelto en 24 horas. Aquí se han superado las 72 horas que figuran en el contrato", denuncian en sus conversaciones de queja "grabadas por seguridad". Desde el Ayuntamiento acusan a las empresas de pasarse el problema unas a otras. Tampoco fueron efectivas para agilizar el envío del personal técnico ni las llamadas a la Subdelagación de Gobierno de Zamora ni al Ministerio de Economía y Empresa del que depende la Secretaría de Estado para el Avance Digital, del que depende a Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información.

El rayo fue el causante de este gran problema, pero también se llevó por delante las instalaciones eléctricas de varias viviendas, entre ellas las de Eusebia Lorenzo. Ese día 19 el impacto y un resplandor despertó al matrimonio. Esa mañana el cuadro de la luz apareció quemado, además de la toma de teléfono, la televisión y la caldera, que además les llenó de agua el suelo del comedor. Nadie esperaba una tormenta con aparato eléctrico en el mes de diciembre que chamuscó 12 calderas, una vitrocerámica, varias bombillas, televisores, plomos, fusibles, radiadores -incluido uno del consultorio médico- , teléfonos fijos, algún ordenador, etc., objeto de reclamaciones ante las aseguradoras si en las pólizas está contemplado el pago de los daños por rayo. Ver enchufes y cuadros ennegrecidos es el rastro de un mal rayo.

En el Ayuntamiento hay constancia de que la centralita telefónica está obsoleta y hubiera sido una buena oportunidad para hacer los cambios y especialmente instalar mecanismos de protección ante estas contingencias. En la entrada del edificio consistorial se van acumulando los dispositivos dañados por el rayo: varias lámparas led, una farola completa que estalló, las piezas del fax-impresora que se quemó, varios fusibles.

Y este cuento de Navidad, que es más una pesadilla de Año Nuevo en Otero, no ha terminado sino que se alargará con la siguiente ofensiva municipal por la cobertura de Televisión Pública y las televisiones privadas fruto de concesiones estatales, otro "espectro" de las navidades pasadas.