El Rasca de la ONCE deja 7.500 euros en Puebla de Sanabria

El Rasca de la ONCE 'Siete y Media' ha dejado un premio de 7.500 euros en la localidad de Puebla de Sanabria.

El agente vendedor de la ONCE Germán Rodríguez Rodríguez, es quien ha vendido el Rasca premiado y ha llevado la ilusión al afortunado ganador o ganadora que seguro está entre sus clientes habituales.

"El 7 y 1/2" es el juego en el que por 1 € puedes ganar hasta 7.500 € al instante.

Para jugar al «Siete y Media» tienes que rascar todas las cartas. Si la suma de TUS CARTAS es mayor que la suma de la BANCA, sin superar siete y media, ganas el importe que aparece una vez rascado el área DESCUBRE TU PREMIO.

Los productos de la ONCE se comercializan por los más de 22.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de juego de la ONCE (www.juegosonce.com).