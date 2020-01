Los problemas de la señal de televisión se extienden a Sayago

A. B.

Algo tan común y aparentemente tan sencillo como sentarse a ver la televisión en casa se ha convertido últimamente en algo prácticamente imposible en buena parte de la provincia de Zamora. Si hace unos días varios alcaldes de las comarcas de Aliste y Tierra de Alba levantaban la voz para protestar porque la señal de la Televisión Digital Terrestre (TDT) había dejado de llegar a sus pueblos, ayer eran los vecinos de numerosas localidades de Sayago quienes se unían a estas quejas.

"En Sayago y en Aliste estamos dejados de la mano de Dios, abandonados, parece mentira que pasen las semanas y los meses sin que llegue la televisión y nadie se preocupe por solucionar el problema, ni nosotros por protestar", argumentaban ayer dos vecinos de Moralina de Sayago que se desplazaban hasta Zamora para presentar una instancia en la Subdelegación del Gobierno exigiendo una correcta cobertura de televisión en su pueblo.

En Moralina la televisión "comenzó a dar problemas en agosto, desde entonces siempre hay varios canales que desaparecen, unos se van y otros vienen, pero es que últimamente no se ve ninguno, no hay televisión en todo el pueblo", aseguran los afectados.

La misma situación viven desde hace algunas semanas muchos otros pueblos de Sayago, como Roelos o Almeida, por citar solamente dos ejemplos. Se trata de municipios con una media de edad muy elevada donde la televisión es para muchos el principal entretenimiento durante los meses de invierno, cuando oscurece a la seis de la tarde. "En verano no echas de menos la televisión, porque sales a la calle, das tu paseo, charlas con los vecinos, pero estamos en enero", protestan desde Moralina de Sayago.

"En los pueblos de Sayago pagamos la renta, el IVA y los demás impuestos igual que en las ciudades, y tenemos derecho a seguir viendo la televisión gratuita igual que en el resto de España", añaden los vecinos indignados por un problema que arrastran desde hace meses.

En buena parte de los casos, las interferencias que impiden ver correctamente la televisión TDT se deben a la implantación de la tecnología móvil 4G, que utiliza una frecuencia de 800 megaherzios, en la que antes emitía la televisión. En estos casos conviene avisar al teléfono gratuito 900 833 999, responderán desde Llega 800, la entidad gestora creada para solucionar los problemas en la recepción de la TDT motivados por el 4G. Si tu domicilio es uno de los afectados por esta transición, Llega 800 instalará un filtro en la antena de la vivienda o comunidad que soluciona los problemas. Esta actuación no tiene coste alguno para el usuario, pero debe llamar cada particular afectado, no desde los ayuntamientos. En el caso de Moralina de Sayago, los últimos problemas de la televisión se suman a la deficiente cobertura de telefonía móvil que arrastran desde hace años.