El apagón televisivo deja sin servicio de TDT a la mayoría de pueblos de Tábara y Alba

Chany Sebastián

La mayoría de los pueblos de la Tierra de Alba y la Tierra de Tábara han sufrido en mayor o menor medida un apagón televisivo que ha dejado a miles de tabareses y albarinos sin cobertura de la TDT (Televisión Digital Terrestre) entre la Navidad y el día de Reyes desatando el malestar general entre alcaldes y vecinos por "una situación que no parece, ni es propia del siglo XXI".

En la práctica totalidad de los casos se trata de usuarios que vienen recibiendo la señal desde hace décadas desde el repetidor de "El Viso" en Tierra del Vino (Bamba). Los problemas comenzaron con la llegada de la televisión digital terrestre y aunque en un principio eran unos pocos los afectados la problemática se está extendiendo a todo el territorio tabarés, albarino, al cercano de La Carballeda y a Aliste. Todas las desconfianzas se centran ahora en que, tras varios años donde se echaban todas las culpas a la climatología (agua y nieve) y a una débil seña desde "El Viso", el problema podría estar acrecentándose a pasos agigantados con la utilización por parte de los servicios móviles 4G la frecuencia 800MHz que antes utilizaba la Televisión Digital Terrestre creando interferencias.

El primero en levantar la voz fue Jesús Tomás, alcalde de Pozuelo, que culpó a los dirigentes de todos tipo de administraciones "que actúan como el que ve llover" e ironizaba mostrándose partidario "de poner una bomba y volar el repetidor del Viso para que con su desaparición se arregle una situación que llevamos sufriendo años". Tras Pozuelo llegaron las quejas de Otero de Bodas y en la villa de Tábara el problema se arrastra ya desde al menos 2015.

El la Tierra de Alba el apagón ha afectado de manera principal al pueblo más grande, Carbajales, y también en mayor o menor medida a otros de la zona como Manzanal del Barco, Santa Eufemia del Barco, Losilla, Marquiz de Alba, Perilla de Castro, Losacino, Vide, El Castillo y Olmillos de Castro. "Hemos tenido días donde no podías poner la televisión porque no se veía ni un canal cuando antes teníamos para elegir entre más de veinte".

El Ayuntamiento de Carbajales de Alba, a través de su alcalde, Roberto Fuentes, transmitió la grave situación a la Subdelegación del Gobierno y a la Delegación de la Junta donde la Delegada en Zamora Clara San Damián le facilitó el teléfono de la empresa encargada del asunto. Tras varios contactos la señal se ha recuperado en parte, pero siguen fallando muchos de los canales. Los alcaldes albarinos esperan soluciones eficientes y totales: "Sino formaremos un frente común pero hay que solucionar el problema, los pueblos no pueden estar sin TDT".

Roberto Fuentes asevera que "La televisión es un servicio público imprescindible en nuestros pueblos para niños, jóvenes y mayores, pero muy en particular para nuestros padres y abuelos, más aún en el otoño y en el invierno cuando a las seis de la tarde se acaba el día y la noche es muy larga; además si hace mal tiempo las personas de la tercera edad no pueden salir a dar su paseo, ni a la calle a hablar con los vecinos y la televisión la única diversión que les queda".

El municipio de Riofrío el alcalde Germán Matellán reconoce que en "Pueblos como Sarracín no estamos tan mal como en otros sitios pero, a pesar de estar en un alto, la verdad es que raro el día que no falla algún canal. Esta claro que sería mejorable y habría que mejorar la cobertura y lograr un servicio eficiente". En el municipio de Ferreruela vecinos de Sesnández sentencian que "Se marcha la imagen. Hay días que no se ve nada, ningún canal. No hay otra alternativa para pasar el rato y sin la televisión te desesperas".

Vecinos de Tábara, Carbajales, Otero de Bodas, Santa Eufemia del Barco y Losilla, entre otros, consultados por este periódico afirman que "No podemos seguir así. No es un problema de uno o dos pueblos sino de todos y los ayuntamientos, alcaldes y concejales, deben unirse para buscar la solución y no ir por libre, los del PSOE por un lado y los del PP por otro" y proponen que sea la Mancomunidad de Servicios "Tierra de Tábara" que integra a todos los pueblos afectados la que lidere una propuesta real a la que deben unirse el Estado, la Junta de Castilla y León y la Diputación de Zamora".

La Mancomunidad de Servicios "Tierra de Tábara", desde el pasado mes de agosto de 2020 presidida por la alcaldesa Amaranta Ratón Fresno, integra a los municipio y pueblos de: Carbajales, Faramontanos, Ferreras de Abajo (Litos), Ferreras de Arriba (Villanueva de Valrojo), Ferreruela (Escober y Sesnández), Losacino (Vide, El Castillo y Muga), Losacio, Manzanal del Barco, Moreruela, Olmillos de Castro (Marquiz y Navianos), Otero de Bodas (Val de Santamaría), Perilla de Castro (Urbanización de la Encomienda), Pozuelo, Riofrío de Aliste (Sarracín, Cabañas y Abejera), Santa Eufemia del Barco (Losilla y San Pedro de la Cuevas), Tábara y Vegalatrave.

Aparte de la recogida de residuos sólidos urbanos para la que fue creada otros de los objetivos establecidos en sus estatutos son los de "Promoción, fomento y desarrollo de la cultura; fomento del turismo y creación de las correspondientes infraestructuras; servicios sociales y de promoción y reinserción social".

Los propios vecinos reconocen que Tierra de Tábara carece de presupuesto para afrontar la instalación de repetidores por su cuenta "por lo cual debe aunar esfuerzos con Estado, de quien dependen Telecomunicaciones, y Diputación y Junta, que deben apoyar, para que entre todos nos den cobertura de televisión, un derecho que debe tener cualquier ciudadano español, también los que vivimos en los pueblos".

En el área de Tierra de Tábara hay pueblos que cuentan con repetidores de TDT locales propios como es el caso de Ferreras de Arriba, Ferreras de Abajo, Vegalatrave de Alba y Riofrío.

En una cosa parece haber unanimidad, los problemas han ido a más con la llegada de las pruebas del 4G. De hecho en muchos pueblos en sus tablones de anuncios aparecen edictos donde se dice: "Según la información facilitada por la Junta de Castilla y León los servicios móviles 4G van a utilizar la frecuencia 800 MHZ que antes utilizaba la televisión Digital Terrestre (TDT) por lo que puede ocurrir que la señal de televisión se vea afectada por interferencias".

La solución propuesta, para solucionar el problema, es llamar al teléfono 900 833 999 "Que si el problema es por la causa anterior le ponen de forma gratuita un filtro para eliminar interferencias. La llamada habría de ser individual y por afectado. La alternativa en algunos pueblos alistanos si ha funcionado, para interferencias, el problema en Alba y Tábara es que la señal en muchas de las ocasiones es nula.

En el municipio de Muelas del Pan (Ricobayo de Alba, Villaflor y Cerezal) la TDT sigue fallando y el Ayuntamiento ya ha trasmitido los fallos a Telecomunicaciones sin solución. Según manifiesta el alcalde Luis Alberto Miguel Alonso yo estoy haciendo todo lo que puedo pero no me dan soluciones: "El día de Noche Vieja fallaron todos los canales de la TDT, llamé a Telecomunicaciones y me dijeron que el repetidor del Viso estaba bien, pero aquí algo falla, se pixela y desaparece la señal. Así no podemos seguir".

Para el alcalde de Santa Eufemia del Barco: "Esto es una vergüenza, estamos ahora peor que hace cincuenta años cuando solo había dos cadenas. En los pueblos de mi municipio llevamos ya cinco años sin poder ver las campanadas de fin de año".

Desde Telecomunicaciones se informó ayer a algunos alcaldes que la cencellada distorsiona la señal emitida por el repetidor de El Viso, como causa de muchos de los problemas, y que tuvieran paciencia.