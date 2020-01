Fermoselle aspira a ser meca del turismo

Fermoselle afronta el año 2020 con la vocación de airear y "vender" urbi et orbi todas sus esencias para convertirse en una meca del turismo. El filón de bodegas que atesora en su subsuelo es un patrimonio apenas explotado que ha comenzado este fin de semana a ponerse a la luz como un valor turístico relevante. Las dos primeras visitas guiadas, organizadas el pasado sábado y domingo, dan fe del interés que despierta estos asombrosos nichos de la vinatería al haberse completado los cupos de reserva.

La pretensión de los impulsores, el Ayuntamiento y la Asociación Europea de Cooperación Transfronteriza Duero-Duero es nada menos que convertir a Fermoselle, promocionando riquezas, en "un motor de desarrollo de la villa y, al tiempo, del territorio fronterizo".

El objetivo es dispensar al turista el conjunto de recursos y de posibilidades que ofrece un núcleo que, a juzgar por los vocablos utilizados en la inauguración de este nuevo campo, es un panal de miles.

"Los valores endógenos que tenemos hay que sacarlos a flor de piel: la historia, la cultura, el patrimonio subterráneo. Tenemos valores fuera, a nivel de calle y en el suelo. No hay muchas localidades en todo Castilla y León que tengan los ingredientes que tenemos para que este cocido salga bien. Y no es pecar de vanidad. Es la realidad. Hay que vender un entorno como el que tenemos: Parque Natural, Reserva de la Biosfera, Área Natura 2000, Lugar de Interés Comunitario (LIC), Zona de Especial Protección para las Aves (Zepa). Tenemos todos los títulos. A nosotros nos toca decir: venir aquí" expresó en su alocución el alcalde José Manuel Pilo, de la Agrupación Independiente Fermoselle Atrévete.

Pero aún fue más allá el regidor por cuanto que la Alcaldía también quiere potenciar y sacar rédito turístico a un pueblo que tiene detrás "una historia de celtas, vetones, visigodos y mozárabes, una diáspora de judíos saliendo (a consecuencia de la persecución) hacia la frontera, y que hasta ahora es un tema tabú, pero que está ahí y con muchos vestigios". También resaltó hechos que realzan a Fermoselle como la concesión por Alfonso IX, en 1221, de una Carta foral a la villa, y de un Real Privilegio en 1592 por Felipe II. Reparó en la iglesia, incluso en el hecho histórico de que el Castillo fuera el refugio del obispo Acuña, participante en la rebelión comunera contra Carlos I, y en un fermosellano, "mientras no se demuestre lo contrario", Juan del Encina, "o Juan de Fermoselle, que no fue un cualquiera, sino un poeta, musicólogo y dramaturgo, precursor del teatro español". Todo son valores "a vender" remarcó Pilo.

El experto en el sector del vino, Benigno Garrido, valoró la iniciativa y dignificó la existencia de las bodegas. "Fermoselle tiene un tesoro bajo tierra. Hay auténticas catedrales, obras de ingeniería. Hay más cantería bajo de tierra que en superficie, y Fermoselle es un pueblo hecho en piedra. En el denominado Montoncico de tierra hay hasta seis niveles de bodegas. Es un patrimonio etnográfico en torno al vino maravilloso. Momentos Únicos lo que hará es fomentar y tirar no solo del turismo, también del sector productor del vino. Hay bodegas que han sido posible a raíz de poner en valor antiguas bodegas subterráneas con la parte de arriba, que se han rehabilitado. Los vinos tan singulares que se hacen aquí están en relación con sus orígenes" expresó Garrido.

No fue menos optimista en los ensalzamientos el director general de la Agrupación Europea de Cooperación Transfronteriza, José Luis Pascual, al asegurar que Fermoselle lo tiene prácticamente todo: un patrimonio histórico, arquitectónico, cultural, ancestral, ritos, costumbres, tradiciones... al que se añade el valor paisajístico y natural", y algo que Pascual considera de gran valor, "el ser un paso fronterizo". Hizo hincapié en convertir la frontera hispanolusa en un territorio de unión que se verá fortalecido por la cooperación entre iguales y, al tiempo diferentes.

Terra Duero, indicó," es la marca turística de la frontera, el paraguas que engloba todo el territorio fronterizo de Castilla y León, que unido va a albergar posibilidad de tener futuro". "Lo que hacemos es multiplicar actividades, culturas y tradiciones porque las que existen en un lado también existen en el otro. Y cualquier visitante tendrá la oportunidad de visitar una y, en media hora, cruzar la frontera y disfrutar de en la otra. La frontera siempre ha sido atractiva y aunque ahora no exista la frontera sigue siendo un aliciente" expresó.

Reparó José Luis Pascual en que la competitividad existente en el difícil mundo turístico, donde todos los territorios se han dotado de infraestructuras y de actividades que les hace ser competitivos". Puso énfasis en señalar que "nuestro mayor valor es poder dar grandeza y amplitud al territorio", y esto se consigue, dijo, "uniendo los territorios de España y Portugal, que será lo que nos ponga en el mapa". Manifestó, además, que "siempre tiene que haber motores de desarrollo que sirvan para tirar y la Unión Europea se vuelca con este proyecto porque Fermoselle tiene que ser uno de los motores de desarrollo. No hay nada que haga subir la autoestima como sentirse motores de desarrollo para todos, y Fermoselle tiene un potencial que ha estado ahí en boca de todo el mundo, unas bodegas que siempre se ha dicho que es una pena que no se pueden visitar, que no haya algo estructurado. Esa pena hay que quitarla y de no poder visitar el enorme patrimonio subterráneo, con siglos y siglos de historia, que han permanecido dormido, tendrá la oportunidad de poderse disfrutar, con un turismo que busca diferencia, la historia, la cultura, el detalle, el Momento Único. Es lo que vamos a ofrecer, con la ruta de bodegas guiadas, a quien se acerque al territorio.

Explicó que la Central de Reserva y agencia de viajes, Terraduero, reúne a todos los colectivos del sector turístico de España y Portugal, y a lo largo de los próximos años se verá la gran referencia. Engloba museos, establecimientos, artesanos, productos endógenos y todo aquello que sea turismo. Apuntó que hoy está todo regulado, con garantías, y había que hacerlo con Central de Reservas, que se ha ubicado en Portugal porque hacer una agencia de viaje en España es enormemente costoso y en Portugal es más fácil, gracias a ser una cooperación transfronteriza radica en Portugal. Cuando las personas de España y Portugal nos sentamos juntos damos frutos. Pascual animó "a poner las bodegas a la vista de todo el mundo".

El regidor José Manuel Pilo, que aludió a los estragos de la filoxera en el viñedo, del que se recuperó la villa en solo unos lustros merced a la voluntad de los fermosellanos, afirmó que "la filoxera puede venir en la vida, y puede venir la filoxera de otro tipo", de ahí que abogó por un pueblo reivindicativo a quien no le da igual todo. Ahora la cosecha debe ser abundante y de buena calidad. Los vecinos tenemos que caminar juntos porque en ello nos va el futuro. Este momento que hoy comienza ha de contemplar Momentos Únicos, constantes. Las bodegas tienen que ser igual que fueron antes, fábricas de producto de vino y que ahora tienen que producir visitas, atraer personas, que coman en invierno, duerman e Fermoselle, que pasen a Portugal y conviertan en desarrollo de todo el territorio transfronterizo.

También la directora general de Turismo, Estrella Torrecilla, que respaldó con su presencia la iniciativa Momentos Únicos, se mostró convencida de que "las bodegas pueden ser un producto turístico de primerísima calidad". Además, refirió, la Junta luchará por frenar los aranceles al vino de Estados Unidos. "Desde la Junta queremos hacer un proyecto, entre varias consejerías, para hacer una promoción de productos de excelencia, precisamente en Estados Unidos. Tenemos que frenar la baja de productos con una campaña potente".

La apertura del subsuelo de Fermoselle ofrece al visitante unas imágenes de grandes sensaciones, que aparecen escondidas tras unas puertas que encierran "el misterio" y una realidad de ensueño, en casos iluminadas con la tenue luz de las gateras.