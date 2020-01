La entrañable reacción de una zamorana de 93 años al ver las luces de Puebla de Sanabria

La Navidad es considerada como una de las épocas más mágicas del año. La familia, los reencuentros, los regalos y el cambio de año son algunos de los factores que conforman el denominado espíritu navideño. Un cúmulo de emociones del que Puebla de Sanabria ha sido gran protagonista en los dos últimos años gracias a su participación en el concurso de Ferrero Rocher y la unión lograda por los zamoranos por un mismo fin.

Si en 2018 los ciudadanos votaron en masa e hicieron ganadora a la villa sanabresa en la iniciativa 'Envuelve de luz tu pueblo', en 2019 la sociedad zamorana volvió a volcarse para aupar a Puebla a lo más alto del concurso 'Treinta años de luz juntos'. Finalmente se quedó a las puertas en una reñida final con la localidad cacereña de Guadalupe, pero como decíamos en nuestro editorial, pasara lo que pasara, "lo que no falló por segundo año consecutivo fue una cadena humana forjada por un sentimiento identitario de corazón, una muestra del amor a la propia tierra".

Un sentimiento que, a falta de unos días para que las luces vuelvan a apagarse, vemos reflejado en el rostro de María. Un vídeo muestra la emoción de una zamorana de 93 años al descubrir las luces de Puebla de Sanabria. La señora, natural de Carbellino de Sayago pero residente en Ledesma, no para de repetir "Qué bonito" con gran entusiasmo en un emotivo vídeo de apenas unos segundos grabado por su nieta Tamara. "Me gusta todo muchísimo", expresa emocionada.

"Nuestro enorme pueblo está lleno de una mágica luz siempre... pero estos días tenemos unas noches espectaculares gracias a la luz de la Navidad (...) Y este es el mejor premio, el mejor regalo. Solo por ver esta emoción en su cara ha merecido la pena el camino y esperamos seguir provocando esta emoción. Salgamos a disfrutar de nuestras calles y rincones", escribían en la publicación.

El vídeo fue compartido a través de las redes sociales por el Ayuntamiento de Puebla de Sanabria y ha recibido miles de reproducciones, cientos de Me Gustas y comentarios.

Si todavía no has visto las luces, no te preocupes porque aún estás a tiempo de vivir la emoción de María. La iluminación continuará encendiéndose durante toda esta semana hasta el próximo domingo 12 de enero sobre las siete de la tarde. Puebla de Sanabria seguirá brillando una semana más.