La falta de teléfono fijo e Internet en Otero de Bodas acabará en el Juzgado

"Es una vergüenza, una auténtica vergüenza". Muy indignada, la propietaria de la gasolinera de Otero de Bodas, Marifé Ramos, no se explica como después de más de 15 días el pueblo aún no tiene conexión de telefonía fija e Internet. "Llevo aquí 25 años y nunca había pasado esto. Averías si ha habido, pero no tardaban tanto en arreglarlas", rememora la dueña de la estación de servicio. Por eso, "y por que creo que la cosa va para largo", Ramos avisa que si hoy no hay ninguna solución acudirá al Juzgado de Benavente para interponer una denuncia contra Movistar.

Desde que en la madrugada del pasado 19 de diciembre una tormenta dejara sin conexión telefónica al pueblo, los cien vecinos que residen en Otero de Bodas siguen esperando a que alguien les informe de lo que pasa y la razón del retraso del arreglo de una avería que deja aislados a mayores con servicios de teleasistencia y que complica la vida a negocios como el de Marifé Ramos.

Cuenta la propietaria de la estación de servicio que los datáfonos funcionan mal y los clientes han tenido que esperar pacientemente a que les pudiera cobrar, en unas fechas navideñas en las que además aumenta de forma considerable el tráfico en las carreteras. "Gracias a que tengo un datáfono de Repsol que tiene ADSL pero también tarjeta", afirma Ramos. Es el único que ha podido usar sin problemas, aunque contando con la "paciencia" de los clientes que, en su mayoría, utilizan tarjeta de crédito para abonar los combustibles.

La falta de conexión también ha impedido a la propietaria de la gasolinera remitir envíos urgentes, algo que suele ser habitual en el negocio que regenta Marifé Ramos. "El otro día tenía que enviar un correo urgente y tuve que llamar al delegado de Repsol para que lo hiciera él", explica la dueña de la estación de servicio.

Marifé Ramos no disimula su enfado con las multinacionales telefónicas que ignoran las quejas vecinales y no tienen en cuenta los perjuicios que puede ocasionar un "apagón" de estas características a los vecinos y negocios de este pueblo de La Carballeda, con problemas también con la señal de televisión.

Ante esta situación de "dejadez", Marifé Ramos insiste en que "acudir a la vía judicial" es el único camino que "nos dejan" para intentar que la situación no se vuelva a repetir en más ocasiones.