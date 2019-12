La falta de televisión enciende los ánimos del alcalde de Pozuelo y vecinos de Tábara

El apagón televisivo que viven desde hace días, e incluso semanas, buena parte de los vecinos de Pozuelo de Tábara y de la misma villa Tábara mantiene en una absoluta indignación a los afectados. "Estamos sufriendo una falta de televisión como no ha ocurrido nunca desde que entró en servicio hace más de medio siglo. Hay viviendas donde no se ve ni una sola cadena. Antes veíamos alguna con anuncios. Es una vergüenza no tener nada de televisión" expresa el alcalde de Pozuelo de Tábara, Jesús Ángel Tomás Pino.

El regidor culpa de la situación a los dirigentes de todo tipo de administraciones, "que actúan como el que ve llover", y se muestra partidario "de poner una bomba y volar el repetidor del Viso -del que parten las reemisiones- para que con su desaparición se arregle una situación que llevamos sufriendo años".

Refiere Jesús Ángel Tomás que las personas de cierta edad "el único entretenimiento que tienen, desde las seis de la tarde a las once de la noche, es la televisión". Incide, además, en los empeños de unos y otros vecinos por buscar soluciones particulares con la instalación de antenas que, al cabo, no sirven. "Un vecino llamó a un antenista y marchó en octubre con la instalación nueva. Ha llegado ahora y no ve nada. ¡Qué pasa! Colocan la antena, la orientan, cobran un dinero y todo parece un tocomocho. Todo queda como chatarra" manifiesta el regidor de Pozuelo.

Muestra su decepción con el mundo político, "y me da igual un partido que otro", remarca. "Todo es una mentira para obtener votos en las elecciones. Ni quieren ni tienen intención de hacer nada. Imponen las citas por Internet para cualquier cosa y resulta que no hay cobertura. Lo primero será solucionar el problema y luego hacer lo que haya que hacer" expresa, con un encendido ánimo, el alcalde.

La misma sensación de cabreo y decepción existe en los afectados de Tábara. "Llevamos ocho o diez años con problemas. Vino con el cambio a digital, luego con la alta definición y, en vez de ir mejorando, vamos empeorando la situación y tratando de arreglar con pruebas de todo tipo. Por el verano, con el calor, no vemos la televisión; en el inverno, por la nieve, no la vemos, y cuando llueve no la vemos, y lo que vemos, cuando vemos algo, es uno o dos canales, que alternan a veces. Es como si hubiera alguien dirigiendo el cotarro y bueno... hoy van a ver ésta, mañana ésta... Parece que estamos condenados a ver lo que haya" expresa Jose María Fincias, de Tábara.

Pone de relieve que en Tábara ya se han organizado dos manifestaciones motivadas por el deficiente servicio de televisión así como dos plenos monográficos.

El alcalde de Pozuelo afirma sentirse "avergonzado porque no se puede hacer nada de nada porque no es que no soluciones, es que ni siquiera escuchan". Sostiene que también los alcaldes son responsables de la situación porque, tanto como ayuntamientos como Mancomunidad, persisten las discrepancias y "deberíamos ir donde sea, sin mirar si es de un partido o de otro". Hace alusión a estas situaciones como una justificación más de la España Vaciada y afirma que "estamos desamparados e importamos una mierda".

El apagón televisivo o la deficiente recepción de las cadenas es estos días uno de los asuntos candentes entre las poblaciones de Tábara y Pozuelo de Tábara, haciéndose patente el malestar de los afectados allí donde ponen los pies: en las plazas, en los comercios o en los bares.

Desde hace tiempo se hace alusión a un presupuesto de 150.000 euros en la Institución provincial que no salen del papel porque ni los propios ayuntamientos, o sus negociaciones mancomunadas, son capaces de encontrar un lugar donde asentar una antena que pudiera dar una solución a la cobertura.