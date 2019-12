Vecinos y turistas, llamados a participar en Puebla al acto de las precampanadas

Diferentes colectivos y personas de todas las edades preparan la celebración de la fiesta de las "precampanadas" en la Plaza Mayor de Puebla, este sábado, el 28 de diciembre y sin que suene a inocentada. El plan "B" se pone en marcha "aprovechando la estela de publicidad" de la campaña de la firma de bombones y una cadena de televisión nacional, y el alcanzar la semifinal con la ciudad extremeña ganadora del concurso de Guadalupe. Los sanabreses llaman a una participación masiva para seguir con la ilusión y el ambiente de fiesta que se creó durante el concurso a lo largo del mes de diciembre,

Lo que al principio fue una decepción colectiva, se convierte ahora en un evento festivo organizado entre comercios, hosteleros y vecinos de la comarca. La fiesta contará con la actuación de la banda de gaitas As Portelas de la Alta Sanabria, que comenzará el pasacalles a las cinco de la tarde, desde el Arrabal. La charanga de San Vitero tomará el relevo en la Plaza del Arrabal par, desde las once de la noche, que culminará en la Plaza Mayor y al toque de las precampanadas de fin de año. Con sorpresa "unos invitados muy especiales" que todavía no ha desvelado el grupo organizador.

La propuesta sigue abierta a todas las personas y empresas que quieran colaborar ya que además de esta noche de "fin de año" de ensayo a lo largo del año se organizarán diferentes actividades por toda la comarca para atraer visitantes y consolidar el turismo fuera de la estación de verano.

La decisión de los empresarios, vecinos, asociaciones y ayuntamientos, reunidos el pasado jueves en el hotel Perales para proponer "un Plan B", finalmente comienza a tener forma, con esta primera fiesta de las "precampanadas" para seguir la estela del éxito promocional de la firma Ferrero Rocher, además de mantener la unidad de los pueblos, fraguada tanto en la campaña de apoyo a Puebla como en las votaciones masivas a lo largo del concurso.

Con poco tiempo para organizar las propuestas que quedan sobre la mesa pasan por celebrar el solsticio de invierno, con baño invernal incluido, y la llegada de la Navidad, hacer un recorrido fotográfico por toda la comarca, una visita por los belenes de diferentes pueblos, una coreografía musical con participación de los pueblos y premiar por las redes el primer beso o el primer baile del año. Desde la organización, casi espontanea, insisten en dar participación a toda la comarca, que "brille Puebla y también los pueblos".

La agenda navideña del Ayuntamiento de Puebla incluye el Concierto de Fin de Año, el sábado a las siete de la tarde, con la actuación de Vandalia Trío en el salón de actos del Castillo.

La comisión de fiestas "Generación del 70" propone una gran fiesta de Nochevieja y bienvenida al Año Nuevo en el pabellón de Las Candelas, con cotillón, photocall especial y la música de DJ Larry Sanabria Disco Móvil. El día 3 de enero se realizarán talleres para jóvenes sobre nuevas tecnologías (drones y robótica) patrocinado por el Servicio de Juventud de la Diputación Provincial. Está programada una visita guiada a la Exposición 175º Aniversario Fundacional de la Guardia Civil 1844-2019, el martes 7 de enero a partir de las 12.30 horas.

Desde la sección de Deportes, el XXVIII Torneo de Fútbol Sala Navidad se desarrollará desde el jueves 26 al domingo 29. El miércoles 31 de diciembre se celebrará la carrera popular San Silvestre llena de colorido y sorpresas.

Para terminar la programación, está programada la cabalgata de los Reyes Magos el 5 de enero, visitando los anejos municipales para terminar en la Plaza Mayor de la Villa. Todo ello sin olvidar que la iluminación navideña seguirá emocionando a todos los presentes hasta el próximo domingo 12 de enero desde las 19 horas.