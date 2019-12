El alcalde de Roales intentó presentarse a las elecciones sindicales del ayuntamiento

El alcalde de Roales del Pan, David García Montes, trató de presentarse a las elecciones sindicales en el Ayuntamiento para ser elegido delegado de personal de la plantilla que él mismo dirige.

El munícipe, del partido de extrema derecha Vox, registraba en Secretaría el pasado martes 17 de diciembre un folio al que ha tenido acceso este diario en el que escribió: "Convocadas las elecciones sindicales yo David García montes (sic) trabajador del ayuntamiento de Roales, y sin afiliación sindical me presento a la candidatura de enlace sindical en este ayuntamiento".

La relación que mantienen los cargos electos con sus ayuntamientos no tiene carácter laboral, al margen de que puedan recibir una retribución por su dedicación total o parcial a la institución, como es el caso de este alcalde, que cobra 1.283 euros brutos de las arcas municipales por una dedicación de 15 horas semanales. Por eso, la candidatura de David García Montes no podía prosperar, y los sindicatos no tardaron en impugnarla.

El CSI-F remitió a la mesa electoral una instancia señalando todas las irregularidades que suponían la candidatura del alcalde, que además de carecer de validez por el cargo que ostenta, fue presentada fuera de plazo y sin utilizar el impreso oficial, y solicitaron que se invalidara y fuera excluida del proceso electoral.

Por su parte, la oposición municipal –el grupo Por Roales, Por Zamora– ha denunciado que el alcalde llamó personalmente a los trabajadores del ayuntamiento para informarles de que se iba a presentar a las elecciones sindicales y pedirles su voto, algo que los concejales consideran "una forma de presionar para que votaran a su jefe", en palabras de su portavoz, Berna Miguel. El único trabajador que no recibió la llamada fue el actual delegado de personal, a quien David García pretendía sustituir.

Desde el grupo de la oposición también se preguntan cómo serían las negociaciones colectivas entre el equipo de gobierno y el delegado de personal, si pretendía sentarse a la vez a los dos lados de la mesa o negociar delante de un espejo.