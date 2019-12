La francesa Engie adquiere las presas del Duero y frustra el sueño de Iberdrola

Iberdrola ha visto frustradas sus pretensiones de culminar la gran conquista hidroeléctrica del Duero internacional, que soñó hace más de un siglo el visionario José Orbegozo, al hacerse la francesa Engie, en consorcio con Crédit Agricole Assurances e Mirova, con la media docena de presas puestas a la venta por EDP, entre las que se encuentran las de Miranda do Douro, Picote y Bemposta, más dos levantadas en el río Sabor, y otra en el Túa, ambos ríos nacidos en las sierras de Sanabria, y que desembocan al Duero.

Una adquisición, por 2.2 millones de euros, que también ha sorprendido en ayuntamientos y sectores del Arribes, convencidos de que estos aprovechamientos pasarían a la órbita de la empresa española por su implantación en la zona y "porque era la gran conocedora y conocida de Arribes" en palabras de Francisco Robles.

La operación viene a reforzar la conjunción que EDP y Engie formalizaron en mayo del presente año, en Londres, para liderar la transición energética a través de las tecnologías y recursos renovables, en clara competencia con Iberdrola, con quien mantienen una sobresaliente pugna y carrera por una y otra parte del mundo terrestre y marítimo, con especial calado en una de las grandes apuestas del momento: la eólica marina.

La transacción se ha llevado con total secretismo y ha dejado una sensación de decepción en los operarios de Iberdrola de la cuenca del Duero, e incluso en los lusitanos que hacían alusión a una acuerdo "preferencial" para la compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán, por ser la gestora del aprovechamiento hidroeléctrico del resto del Duero Internacional, con las presas de Villalcampo y Castro, previas a los saltos lusos, y las presas de Aldeadávila, Saucelle y Almendra (que se nutre en gran parte de las aguas del Duero mediante el bombeo), dispuestas a continuación. Entre todas ellas existe un encadenamiento que convierte al Duero Internacional en prácticamente un solo embalse de dos centenares de kilómetros de largo, 170 en el tramo hispanoluso.

La adquisición de este patrimonio hidráulico ha sido seguido con interés por los municipios ribereños de una y otra vertiente, por operadores de turismo y por responsables de diferentes servicios territoriales por cuanto los embalses y el cañón del Duero son un escenario de recreo y de alto valor natural, donde las eléctricas tienen una enorme implicación y responsabilidad por su gestión de aguas, tendidos y demás infraestructuras.

"Se especulaba y se daba por hecho que sería Iberdrola quien se hiciera con los aprovechamientos" expresa David Salvador, gerente de Europarques y que cuenta con el Crucero de Miranda do Douro. Salvador, no obstante, considera que "tanto con EDP como con Iberdrola siempre ha mantenido una excelente colaboración", de ahí que sostenga que la entrada de Engie "no tiene por qué afectar" con el desarrollo de una actividad turística y medioambiental que se desarrolla en plena comunión y en compatibilidad con el aprovechamiento hidroeléctrico.

La alianza EDP y Engie pretende convertir a los asociados en una entidad de primer orden dispuesta a liderar el sector energético de renovable a nivel mundial. En sus proyectos y desarrollos, Iberdrola y Engie mantienen una marcada pugna que salta cada día a la escena con la puesta en marcha o el anuncio de plataformas de récord, ya sea por sus dimensiones, sus potencias, producciones, por el número de consumidores al que alcanza el suministro o por la repercusión que tiene la naturaleza de esta energía limpia a favor de un clima más saludable y menos tóxico.