La Federación de Caza pedirá la dimisión de Suárez-Quiñones si mantiene el anteproyecto

El borrador de la Ley de Gestión Sostenible de los Recursos Cinegéticos de Castilla y León, que ya no se denomina Ley de Caza, ha puesto en el disparadero a la propia Federación de Caza de Castilla y León, que ya se lo hizo saber al propio director general de Patrimonio Natural de Política Forestal, José Ángel Arranz Sanz.

"Hasta aquí hemos llegado. No va a consentirse que la Federación no tenga un papel relevante y decisivo en la caza. Es una Ley que ya en la exposición de motivos está con el eterno problema que hemos tenido en la región. Desde el minuto uno está pidiendo perdón por cazar, justificando la caza, cuando lo que hay que hacer es ponerla en valor porque es necesaria para el equilibrio de los ecosistemas, porque es el primer recurso del 90% del medio rural, porque fija poblaciones" expresa el responsable del organismo a sus asociados en un audio que no deja lugar a dudas de su estado de ánimo por el contenido del anteproyecto. "Si lo que vamos a intentar es contentar a cuatro nindunguis que van a recurrir o a crear problemas, a cuestionar través del animalismo, del radicalismo, del conservadurismo a ultranza la caza, van de culo" expresan en la Federación.

"Nosotros no vamos a consentir la guardería obligatoria, que los mayores vayan a mandar por aplicaciones informáticas los resultados de las jornadas de caza, y menos el análisis profundo de las piezas de caza" afirma." El papel lo traga todo. Nosotros vamos a facilitar los controles de capturas, que llevamos haciéndolo, y desde hace años colaboramos en proyectos de seguimiento de fauna, de entrega de muestras biológicas de las capturas, anillando codornices. Somos la entidad que más a anillado de España y para eso queremos una Ley de Caza donde el papel principal y protagonista de las medidas de control de gestión, etc, lo tenga la Federación de Caza. Que no vengan de fuera con aplicaciones informáticas e historias para no dormir" prosigue en su argumentación trasmitida a los federados.

Pone de manifiesto que la Federación no espera nada" de uno responsables políticos que "está todo el día preocupado por justificar ante Opas (Organizaciones Agrarias y Ganaderas) de hacer una Ley de Caza para contentarlas".

Critica duramente las expresiones del presidente de Asaja cuando, recientemente, se inclinó "por eliminar el 50% de la fauna", lo que la Federación de Caza califica de "una auténtica animalada", y reprocha que nadie haya salido al paso "porque es un sindicato afín al Gobierno" de la Junta de Castilla y León.

Destaca la Federación "su ofrecimiento y apoyo" a diversos colectivos que se ven perjudicados por los daños de la fauna, como ocurre en la sierra de La Culebra y entorno, "para realizar una gestión adecuada" y están convencidos sus responsables de que "vamos a demostrar que podemos y sabemos hacerlo".

Anuncia una pronta reunión con el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, a quien, de no dar cambiar los contenidos del anteproyecto, pedirán "su dimisión porque hasta ahora no ha hecho más que bajarse los pantalones". "O sacamos pecho o nos van a comer crudos" indica. Finalmente, trasmite que pasará las navidades "trabajando" para conseguir una Ley adecuada. "Os prometo que no vamos a consentir que a los criterios de caza social y federada se impongan otros intereses de especuladores" expresa el responsable, que aprovecha para felicitar las navidades a los federados.

El anteproyecto de la Ley de Gestión de Recursos Cinegéticos de Castilla y León inició el pasado lunes el trámite de información pública, así como el trámite de audiencia a las entidades de carácter sindical, social, administrativo, empresarial y profesional, que se vean potencialmente afectadas por el anteproyecto de ley.



UPA prepara alegaciones



De momento, también la Unión de Pequeños Agricutores (UPA) también ha dado ya una valoración "negativa" al anteproyecto. "A partir de ya mismo desde UPA-Zamora vamos a realizar las pertinentes alegaciones y acciones necesarias para que sea la Administración Regional responsable directa de los daños. Es el Gobierno regional el que está legislando y regulando lo que se puede o no se puede cazar, en que fechas y en qué condiciones y el que regula una actividad para garantizar que las especies de fauna salvaje mantengan unas poblaciones en estado de expansión, como se reconoce en la Ley" expresa la organización agraria. Considera que el artículo 11, referido a la responsabilidad de los daños de la caza "lo que viene a decir este artículo es que los daños no son responsabilidad de nadie si existe un coto, pues éste va a cumplir esos requisitos mínimos, quedando así los agricultores y ganaderos como perjudicados sin poder reclamar a nadie. Y en terrenos vedados, los daños agrarios o ganaderos no podrán reclamarse puesto que no vas a pedírtelos a ti mismo".