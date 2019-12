Viñas exige a Telecomunicaciones que multe a Telefónica por no garantizar el servicio

El alcalde del Ayuntamiento de Viñas de Aliste (San Blas, Vega de Nuez y Rivas), Bernardo Casado Fernández, se digirió a Telefónica exigiendo soluciones urgentes para el deficiente servicio de telefonía fija en su municipio, "que cada día va a peor desde el pasado verano", y varios días después la empresa le asigna un técnico que se pone en contacto con el regidor, lo cual no hizo sino aumentar su malestar al descubrir que el empleado de la compañía se prestaba a encontrar solución no para Viñas sino para Vilches, una población Andaluza a 608 kilómetros de Viñas, en la provincia de Jaén.

Casado Fernández sentencia: "El servicio de atención al cliente es nefasto. Cero eficacia. Ni el propio técnico daba crédito al despropósito. Hoy llevo dos horas intentando hablar con un agente para comunicarle lo sucedido y después de esperar una hora sin colgar ni cortar la llamada la única respuesta que me dan es que sus agentes continúan ocupados. Así hasta que se me agotó la batería del móvil. Esto es una vergüenza y una total desesperación al sentirse uno impotente de no poder hacer nada. De esta manera no podemos seguir y vamos a tomar medidas".

El Ayuntamiento de Viñas llevará al próximo pleno la toma de un acuerdo por parte de la Corporación Municipal para exigir que la Junta de Castilla y León y el Gobierno de España pongan en marcha los trámites para abrir un proceso sancionador a Telefónica por los cortes de suministro del servicio de telefonía fija en Viñas, San Blas, Vega de Nuez y Ribas.

Viñas toma ejemplo y seguirá los pasos de los vecinos de Petilla de Aragón (Navarra), que el pasado mes de noviembre sufrieron un corte de telefonía fija y móvil y de internet durante once días, y de Zilbeti, también en la Comunidad Foral, donde la cobertura telefónica cayó a causa de la nieve.

En este caso el Gobierno de Navarra ha anunciado que ha "iniciado los trámites para sancionar a las operadoras que incumplan sus obligaciones de conectividad, decisión tomada tras las recientes interrupciones del servicio en telefonía de voz y datos sufridos en Petilla de Aragón y en Zilbeti". La Dirección General de Transformación Digital de Navarra será la encargada de ejecutar el proceso (incoación de expedientes sobre las sanciones e indemnizaciones que procedan) a través de la Dirección General de Telecomunicaciones del Gobierno de España.

La alcaldía tras consultar expertos en Navarra y en Castilla y León, ha trasmitido a su vecinos que según el artículo 25 de la Ley de Telecomunicaciones de 9 de mayo de 2014: "La prestación de servicios de internet y telefonía fija integran lo que se define como servicio universal, cuya prestación se garantiza a todos los usuarios que los soliciten, independientemente de su localización geográfica, con una calidad especificada y a un precio asequible".

"Sobre el papel queda bonito pero como han denuncian en Navarra, en Zamora pasa lo mismo, se está incumpliendo de una forma flagrante para desgracia de los zamoranos que tenemos que vivir en el medio rural como es el caso de Aliste", afirman desde el Ayuntamiento de Viñas.

De momento este municipio que integra a las localidades de Viñas, Ribas, San Blas y Vega de Nuez ha iniciado la recogida de las reclamaciones individuales, –así lo exige la normativa y cada vecino con teléfono fijo pondrá la suya–, para entregarlas en la Subdelegación del Gobierno en Zamora y exigir soluciones, responsabilidades y sanciones e indemnizaciones que correspondan.

Viñas fue uno de los primeros pueblos alistanos en contar con teléfono público, fue en 1967 gracias a que costeó las obras un hijo del pueblo que en su día emigró a Argentina y allí hizo fortuna. El mismo que costeó en 1966 la "Cruz del Campo" de Viñas, obra del cantero de Nuez Ángel Méndez.

"Llevamos 52 años con teléfono y salvo raras excepciones, normales, siempre ha funcionado bien, pero es que 2019 está siendo un año crítico, estamos más tiempo sin servicio que con él", asevera Casado Fernández.

El municipio de Rabanales (Matellanes, Mellanes, Ufones, Grisuela y Fradellos) es uno de los más afectados por los cortes del servicio: "Internet y telefonía fija y móvil son un servicio y un derecho prioritario para nuestro medio rural alistano y muy en concreto para las familias, la asistencia sanitaria, ayuntamientos e industrias para mantener una calidad de vida digna y no tener que emigra a la ciudad. Debe de haber una propuesta institucional y de las operadoras que de una solución a muy corto plazo. Así no podemos seguir", asevera el alcalde Santi Moral Matellán.