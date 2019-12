Vías que son una trampa mortal

Chany Sebastián

Plan de Ordenación de Explotaciones "Sayago-Aliste": así se denominó la iniciativa de la Junta de Castilla y León y del Ministerio de Agricultura puesta en marcha a finales de los años ochenta y principios de los noventa del silo XX para comunicar entre sí aquellos pueblos que, aún siendo colindantes, sus habitantes se veían obligados a realizar grandes recorridos para comunicarse por carretera.

Lo que surgió como un inesperado y bien recibido "milagro viario" ha terminado por convertirse ahora en una auténtica pesadilla y un a trampa mortal para sus sufridos usuarios.

Fue el germen que dio lugar a los "caminos rurales agrícolas asfaltados" que nacieron para dar una solución, –y la dieron–, pero que treinta años después se han convertido, algunos de ellos, en tercermundistas vías locales de comunicación por las que circular es una aventura donde el usuario no es que sufra, es que literalmente se juega la vida.

Fue a orillas del río Cebal, en el transcurso de la inauguración del nuevo puente que daba paso sobre sus aguas al camino rural agrícola de Fradellos (municipio de Rabanales) al Flores (Ayuntamiento de Gallegos del Río): Juan Seisdedos, entonces Delegado de la Junta, trasmitió a los alcaldes que la Administración Regional iba a transferir la propiedad y por tanto el mantenimiento de dichas sendas campesinas a los ayuntamientos. Un regalo envenenado.

Juan Garrido Ferrero, entonces alcalde del Ayuntamiento de San Vicente de la Cabeza, fue el primero y único alcalde alistano allí presente en reaccionar: "Eso es una barbaridad, algo insostenible porque los ayuntamientos no disponemos de presupuesto ni tenemos capacidad para poder mantener unas infraestructuras de tan alto coste" y le dejó claro a Juan Seisdedos Robles (sorprendido) que el no firmaba y no firmó. El tiempo le ha dado la razón a Juan Garrido Ferrero.

El paso del tiempo ha ido deteriorando los caminos rurales, ayudado por un uso muchas veces abusivo. Se trata de vías con un límite de 16 toneladas que muchas veces han soportado el paso de trailers cargados de madera de pino, bañeras cargadas de grava y camiones de piensos que en algunos de los casos, el problema no es que superan los 16.000 kilos establecidos, sino que incluso lo duplicaban. Así fue como comenzaron a cuartearse los caminos, los baches se cuentan por miles y la capa de rodadura ya ni siquiera existe.

El camino rural alistano que se encuentra en unas mejores condiciones originales es el que sale de Abejera de Tábara y en "Las Fraguas" (sierra) se abre en tres variantes hacia Valer, Gallegos del Río y Puercas. Fue de los últimos en dotarse con una capa de rodadura y ya se utilizó el aglomerado en caliente, a lo que se unió que la "caja" estuvo diez años repisando y que por él normalmente no hay tráfico pesado. En la mayoría de los caminos la capa de rodadura inicial era a base de riegos asfálticos.

Ayuntamientos, alcaldes y vecinos son conscientes que la única solución viable pasa por que la Diputación Provincial de Zamora se haga cargo de los caminos y de su mantenimiento.

De momento en los últimos años así lo ha hecho, entre otros, con los caminos rurales de Valer a Flores, Muga a Losacio, Pino del Oro a Carbajosa de Alba, Perilla de Castro a la Nacional 631, Nuez a San Martín del Pedroso, Vegalatrave de Alba a Samir de los Caños y Nuez a Viñas.

La última actuación prevista para este año por la Diputación de Zamora era la de Cabañas de Aliste a Villarino Cebal por Palazuelo de las Cuevas con una inversión económica de 731.570 euros que ya debería de estar culminada pero que no es así dado que la empresa adjudicataria Ecoasfalt renunció a ella. No es la primera vez que sucede esto. En 2017 Arcebansa inicio las obras de Pino del Oro a Carbajosa de Alba inicio en el mes de junio y las dejó a medias en noviembre con lo cual hubieron de volver a contratarse de nuevo.

En estos momentos y ya desde hace una década el camino rural en peores condiciones es el de Fradellos a Flores. La capa de rodadura prácticamente ya no existe y transitar con por ella con un automóvil es imposible. Diputación de Zamora si les ha arreglado las carreteras de Flores a Gallegos y de Fradellos a Rabanales (Ccuce con la ZA-P-1407 de Alcañices a Bercianos).