Pozuelo se queda sin señal

"Apagón total, estamos acostumbrados a que fallen las cadenas pero es que esta vez no se ve nada". El alcalde de Pozuelo de Tábara, Jesús Ángel Tomás, lleva días recibiendo quejas de los vecinos, más que molestos por no poder ver "ni un canal" de televisión, para muchos la única alternativa de ocio en los pueblos durante el invierno.

"Aquí nunca somos capaces de ver todas las cadenas, pero hasta ahora Antena 3 y la Sexta no fallaba y llevamos uno días sin señal total" explicaba el alcalde a este diario. Jesús Ángel Tomás admite que "no se sabe muy bien a dónde quejarse pero desde luego tendremos que mirar en las administraciones a ver quién tiene responsabilidad en esto porque no nos pueden dejar a los pueblos sumidos en este abandono". Los vecinos lamentan el gasto que han hecho con amplificadores y codificadores en sus viviendas para no obtener un resultado óptimo. "Es una vergüenza que ni la tele podamos ver en condiciones normales".