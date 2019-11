El alcalde apuesta por una asociación para organizar la concentración motera del Lago

El alcalde de Galende, José Manuel Prieto Ramos, ha planteado tres opciones en el último pleno para organizar la Concentración de Motos. La primera es crear una asociación que integre a todos los colectivos del municipio, la segunda contratar desde el Ayuntamiento dos personas cualificadas con la colaboración del personal municipal y voluntarios y por último, y la menos deseable para el alcalde, adjudicar la organización a una empresa privada. En última instancia el alcalde reiteró que "había que despolitizar" la organización.

Vecinos y empresarios del municipio de Galende asistieron a la reunión convocada el jueves en la sede de la Oficina de Turismo de El Puente, en la que también participaron el presidente de "Sanabria se mueve" Miguel Ángel Martos y miembros de esta asociación, organizadora de la concentración estos últimos cuatro años. Fue precisamente Martos quien abogó una concentración desvinculada de los partidos políticos, a raíz el cambio de Gobierno en 2015.

En este momento, por su condición de concejal de la corporación en la oposición, es cuando el alcalde decide retirar a esta asociación de la organización. Las acusaciones de "politización" fueron cruzadas y mutuas entre ambas partes. La confrontación verbal, a raíz de una escueta intervención de Miguel Ángel Martos, fue en aumento hasta que Martos abandonó el salón, para evitar algo peor.

El alcalde dejó claro que "de una manera u otra" la concentración continuará tras recordar la trayectoria de esta concentración "las motos no empezaron ayer" y "nadie ha pensado en cargarse las motos". Prieto reconoció que la asociación "Sanabria se mueve" mejoró sustancialmente. Incluso en 2015 se organizó "en un tiempo récord", tras el cambio de gobierno municipal. Con fallos pero salió". El alcalde no quitó méritos a la asociación saliente pero también criticó que no se dieran cuentas y se "diluyera" y "quitara protagonismo" al Ayuntamiento, como institución. También se fueron excluyendo de las actividades pueblos del municipio, como Ribadelago o San Martín, y abarcando otros municipios que "es verdad que también colaboran económicamente".

Prieto fue tajante "aquí no hay ninguna cacicada, ni nada perverso" ,"ni amigos". Enumeró todas las actividades que organiza o con las que colabora la Alcaldía con material o trabajadores desde la concentración ecuestre hasta la Ultra Sanabria. Igualmente, abogó "por crear una asociación para organizar estos eventos" con una directiva "trasparente".

En el turno de réplica, una componente de la directiva de la Asociación, Cristina Fernández, rebatió la acusación de politización de "Sanabria se mueve", ya que hay miembros "de todos los partidos políticos", incluidas "dos personas que son políticas" por los dos concejales Martos y Agustín Santiago, del equipo de Prieto, que dimitió horas antes de la reunión. Reconoció que las motos dejan un beneficio para los hosteleros y que la organización requiere "mucho tiempo y contactos" y subrayó que los organizadores dedican "su tiempo personal y de su trabajo". Esta vecina y empresaria de El Puente defendió que en la asociación pueden estar representantes de todos los colectivos y comercio e industriales, si el problema radica en algún miembro de la directiva. Martos intervino para afirmar que "hemos estado haciendo un trabajo bastante bueno, y se ha cambiado la pluma desde el momento en que me he presentado a las elecciones".

Desde que entró de concejal "pasé de ser el organizador de las motos" a ser "el hijo de ... que se presenta a las elecciones". Desde ese momento creció la tensión, con cruce de acusaciones y el reproche al Ayuntamiento por no actuar cuando se sancionó con 3.000 euros la instalación del monolito de la concentración, una situación que "resolvió la asociación" que, al final, no fue sancionada.

Al requerimiento de rendición de cuentas por parte del alcalde, Martos alegó que se justificaron 16.000 euros frente a los 10.000 de ayuda del municipio. Martos señaló que una asociación no tiene que presentar sus cuentas, como tampoco se le reclama que las rinda. El alcalde afirmó que "a lo mejor esa es una condición". Sí hubo un rechazo mayoritario a adjudicar la organización a una empresa, tanto el alcalde como los vecinos.

También se justificó, por parte de otra vecina, la recogida de firmas que "no han sido en contra del Ayuntamiento". Se definió como la acción de "un grupo de gente que no nos ha parecido bien la decisión y queríamos llegar al punto que hemos llegado. Cuáles son las soluciones y ponernos todos de acuerdo para encontrar la solución", desvinculando así la recogida de firmas de la comisión de fiestas y de otras opiniones. Otra de las empresarias, Mariló Rodríguez, esposa del concejal Santiago, reprochó falta de "buena intención" cuando no se informó a todos los hosteleros de la recogida de firmas, al tiempo que criticó que Martos durante cuatro años se quejara de "no sacar nada", perder tiempo y sacar solo "dolores de cabeza".

Tras el rifirrafe de insultos y amagos de llegar a las manos, Martos abandonó la reunión. La reunión se recondujo sin concreciones y con las críticas de otro de los empresarios por excluir a los industriales de la contratación de trabajos, en concreto de imprenta, que se encargan fuera cuando se trata de dinero público. Otra vecina censuró que se destine dinero de los impuestos a este tipo de actividades para beneficio de particulares.