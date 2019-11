El garbanzo pedrosillano de Prado conquista a Joan Roca en "Raíces"

Los garbanzos pedrosillo ecológicos de Prado que desde hace seis años cultivan Rocío Gangoso y Javier Pagazaurtundua, y el pichón bravío de Tierra de Campos que Luis Lera, del Restaurante Lera, produce para su gastronomía son algunos de los proveedores que nutren las despensas de los españoles y de los restaurantes, a los que Joan Roca pone rostro en el libro "Raíces".

Aprovechando su gira por España gracias al acuerdo con BBVA, que se renovará por tres años, el cocinero del tres estrellas Michelin El Celler de Can Roca ha querido, junto con el periodista Ignacio Medina y el cocinero y fotógrafo Sacha Hormaechea, mostrar "los tesoros y la gente maravillosa que hay detrás" para "ponerlos en valor".

A Roca le conmovió escuchar que muchos ganaderos, agricultores y pescadores no quieren que sus hijos les sigan los pasos: "Sin ellos los cocineros no haríamos absolutamente nada, por eso les tenemos que ayudar. Tenemos que poner en valor su trabajo y pagarlo bien, para que merezca la pena trabajar".

En El Celler de Can Roca "el producto es una fuente de inspiración" y por ello han creado una red de proveedores con los que mantienen "contacto directo", a los que conocen "en persona" y con los que han establecido una relación de "confianza absoluta".

"Queremos generar ejemplo, crear conciencia. Esto no es un libro de cocina, es de productores y lo más importante es su contenido en personas y sus historias", ha dicho.

Es el caso de Luis Lera, cocinero en Lera y embarcado en la lucha por recuperar el pichón bravío de Tierra de Campos y los palomares abandonados de Castilla y León. "Mi caso es raro, me he hecho productor casi por necesidad porque no teníamos pichones para el restaurante por el abandono del medio rural", ha explicado quien lucha por recuperar "una tierra hundida".

Rocío Gangoso y Javier Pagazaurtundua regresaron a Prado hace seis años aunque residen en Villanueva del Campo. Allí comenzaron a cultivar cereal extensivo en ecológico y unas pocas hectáreas de regadío donde han conseguido que su empresa, Eco Prado, llegue a toda España con los garbanzos de la modalidad pedrosillano, ajos o cebollas. Son estos garbanzos, precisamente, los protagonistas de "Raíces" de Joan Roca.