Puebla contará con casi 60.000 euros para las luces y la carrera por las campanadas

Araceli Saavedra

La Diputación Provincial respaldará con una partida de 12.000 euros la iluminación navideña del castillo de Puebla, tras el convenio suscrito entre las administraciones, y del que ayer informó el presidente Francisco José Requejo, junto con el alcalde José Fernández y el vicepresidente de la Diputación, Jesús María Prada. En total se invertirán casi 60.000 euros en el alumbrado de las calles y monumentos del Conjunto Histórico de Puebla, para aspirar a ser el pueblo elegido para dar las campanadas de este año del grupo Mediaset y la firma Ferrero Rocher. La campaña da relevancia a "la marca Sanabria y la marca Zamora".

Como complemento al alumbrado instalado por el Ayuntamiento, la Diputación destinará los 12.000 euros a la iluminación del castillo "un lugar emblemático, muy conocido por todos y que merece que le demos mayor realce durante estas fechas. El castillo va a estar iluminado junto con el resto de las calles previstas hasta el 12 de enero". El encendido será este sábado.

Requejo, como ya anunció en la feria de Turismo Interior Intur "consideramos esencial trabajar en el desarrollo turístico de la provincia", a través del Área de Turismo y del Patronato. Alabó, aprovechando la presencia del alcalde de la villa, "Puebla está trabajando muy bien el ámbito turístico y el ámbito cultural, y que es muy positivo a nivel de visitas. Y el balance económico es intangible y se está haciendo una buena labor".

El presidente indicó que "compartimos este concepto. Vemos el tema de la iluminación como una inversión, no como un gasto, y también como una oportunidad". Con esta iniciativa se consigue atraer turistas de Zamora, Portugal e incluso de Galicia. Requejo invitó a los visitantes a "que consuman, que pasen su tiempo en la zona de Sanabria y que disfruten de nuestras bondades". La repercusión económica es evidente para el responsable provincial.

El alcalde José Fernández señaló la diferencia de la campaña "Re-Puebla" y el concurso navideño que "el pasado ganamos el premio solos y este año lo vamos a ganar acompañados de las instituciones, y sobre todo de la Diputación provincial". Reiteró su agradecimiento porque "pensaba que esto iba a ser imposible. Pero no. Estamos absolutamente encantados". A los 15.000 euros de la Diputación, un tercio del presupuesto, se suman otros 15.000 euros del Ayuntamiento y otros 15.000 euros de los industriales de Puebla "que han hecho un esfuerzo importante para que esos recursos se inviertan en retornos económicos y de comunicación y de medios". Otro tercio será aportaciones las aportación las Comisiones de Fiestas de la villa, otros 15.000 euros, además de la aportación de entidades como Caja Rural y Aquona, pendientes de concretar.

Fernández reconoció que "nunca nos habíamos sentido tan protegidos" por la Diputación "lo vimos la semana pasada en Intur" ante una foto del castillo "impresionante" en el stand "más bonito que he visto en Intur" de la institución. Defendió la conexión de la capital con los pueblos y las comarcas "Zamora es pueblos y es capital. Tenemos que sumar. Si no sumamos los pueblos con la capital, no existe la provincia de Zamora. No se puede entender Zamora sin Sanabria, sin Carballeda, sin Aliste, Sin Sayago, sin Campos, sin toda Zamora. Y evidentemente nosotros no podemos sentirnos zamoranos sin Zamora capital".

El alcalde apuntó que este tipo de campañas además de salir en "prime time" lo que hace "es revolver la raíz y las tripas de todo el mundo" para ponerse en marcha "sin cortapisas". Desgranó el calendario a partir de este sábado, con el encendido monumental del Castillo y San Bernardo, además de la celebración de la Asamblea de la Red de los Pueblos Más Bonitos de España, este fin de semana, con la presencia de más de un centenar de alcaldes, concejales y técnicos de turismo de "esta red importantísima" que cuenta con respaldo de la Diputación. La expectativa es superar los 50.000 visitantes contabilizados en el castillo.

El 8 de diciembre acaba la primera fase de votación a las 23:59 y el 9 de diciembre se comunican los dos pueblos más votados y finalistas. El alcalde no dudaba en ser uno de los dos finalistas. La segunda fase se desarrollará del 9 al 15 de diciembre y "este año Ferrero comunicará inmediatamente el nombre del pueblo que ha conseguido más votos" a diferencia del año pasado que, pese al secretismo que se quiso mantener, fue imposible por el despliegue de personal instalando luces. El 16 de diciembre "en prime time" dentro del programa "Got Talent" se anunciará el ganador. La tercera novedad será la Fiesta de la Luz, el viernes 20 de diciembre que se retransmite también en "Got Talent" y el 21 de diciembre en Sábado de Lux. Y a la espera de dar las campanadas el 31 de diciembre y tirar cohetes.

El alcalde respondió a la nueva polémica por el requerimiento de un ciudadano a que retire el cartel publicitario "no vamos a cambiar nuestro plan de trabajo", el sistema de comunicación será el propio Ayuntamiento. Al principio de su intervención el alcalde ya lanzó la primera advertencia "no vamos a tener manager comuniti".

En esta ocasión se han solicitado los permisos a Patrimonio y se han mostrado, pese a que no consideran que haya que pedir permiso. Precisó que la sanción del pasado año fue "por no pedir permiso" y no por dañar el patrimonio. "No vamos a alimentar ningún ego, ni ningún afán de notoriedad", además de ejercer acciones judiciales y posibles repercusiones comerciales "una vez que tengamos el papel del requerimiento o la denuncia". Cuestiono que un vecino pueda hacer este tipo de "requerimientos".