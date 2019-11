Ferreruela luchará contra la despoblación con 3.000 euros por niño nacido allí

Chany Sebastián

Los niños y niñas nacidos o adoptados en el municipio tabarés de Ferreruela (Sesnández y Escober), a partir de ayer llegarán con un pan bajo el brazo para sus familias para ayudar a mejorar su calidad de vida durante seis años. Así lo estipula la nueva ordenanza reguladora de las ayudas para el fomento de la natalidad y de la población aprobada y puesta en marcha por la corporación municipal del Ayuntamiento que preside el alcalde del PSOE Ángel Román Rodríguez.

Cada niño nacido o adoptado, menor de 10 años de edad, que resida o vaya a residir al municipio, recibirá una prestación económica de 3.000 euros.

Una iniciativa pionera en la comarca natural de Aliste, Tábara y Alba donde el éxodo rural y la despoblación amenazan muy seriamente el futuro de los pueblos a corto, medio y largo plazo al estar en peligro de extinción el imprescindible recambio generacional. En la actualidad, Ferreruela se sitúa en 5,06 habitantes por kilómetro cuadrado, lo cual le sitúa, según los parámetros de la Unión Europea, como un "desierto demográfico". Más preocupante es la situación de municipios colindantes como Losacio, en la Tierra de Alba, donde solo quedan ya 4,4 habitantes por kilómetros cuadrado.

En el municipio de Ferreruela, los últimos dos años fallecieron 24 personas y solamente nacieron 2 dando un balance negativo de -22. Se han dado casos como 2009 donde solo hubo un nacimiento y 19 entierros. También los matrimonios pasan por momentos muy difíciles ya que en los 19 años del siglo XXI solo hubo en el municipio 9 bodas y en nueve anualidades no hubo ni una sola boda religiosa ni civil.

El objetivo es "conseguir su permanencia en la zona rural, fomentar la natalidad, conciliar la vida personal, familiar y laboral, acceso a los recursos y, en definitiva, mejorar la calidad de vida de nuestras familias". Así mismo se pretende que "familias de otras localidades fijen su residencia en este municipio". Ayudas abiertas también a extranjeros.

En la exposición y justificación de motivos se expone que "este Ayuntamiento ha detectado que en los últimos años existe una clara tendencia a la disminución de la población, hecho que implica graves consecuencias para el municipio ya que puede llegar un momento en que la escasa población impida atender unos servicios públicos adecuados y dignos, por otra parte imprescindibles en los tiempos actuales, y no disponiendo de los servicios aludidos, se incrementará más la tendencia a no residir en la localidad, en buscar servicios que aumenten la calidad de vida de los ciudadanos".

Se da por hecho que "podrían, en consecuencia, existir problemas para el mantenimiento futuro del colegio público, pilar fundamental de servicios a prestar en este municipio. Si la escuela pública no pudiese mantenerse, así como otros servicios adecuados y dignos, resulta evidente que los jóvenes perderían probablemente el arraigo a esta población, con lo que la solución sería extremadamente difícil". Independientemente de que las competencias en cuanto a ordenación territorial corresponden a la comunidad autónoma este ayuntamiento, no obstante, "no puede permanecer impasible ante la situación, por lo que considera oportuno establecer medidas propias de fomento de la natalidad, así como fomentar la población en sus tres localidades".

La cuantía de la prestación será de 3.000 euros por hijo nacido, adoptado o menor de diez años que vaya a residir de forma efectiva a Ferreruela, Escober o Sesnández. En los casos de partos múltiples se tendrá derecho a obtener un 25% adicional por cada hijo. En el caso de adopción de una persona se tendría en cuenta el mismo porcentaje de incremento. Así mismo, si los niños biológicos o adoptados tuvieran algún tipo de discapacidad reconocida oficialmente, igual o superior al 33%, se les otorgará una ayuda extraordinaria de 500 euros. La subvención otorgada se hará efectiva a las familias repartida en seis pagos diferentes y anuales de 500 euros cada uno, hasta que el niño cumpla la edad de seis años.

En la teoría, las obligaciones que, como máximo, puede contraer el Ayuntamiento de Ferreruela en cada ejercicio presupuestario por aplicación de la ordenanza reguladora, tendrá el límite de la consignación presupuestaria habilitada al efecto, no obstante, podrá acordar las ampliaciones presupuestarias que considerase oportunas para ello.

El Ayuntamiento de Ferreruela (Escober y Sesnández) goza de una muy buena salud económica desde la instalación en su término municipal, en la Sierra de las Carbas, de dos parques eólicos, la mayoría de cuyos molinos están ubicados en terrenos públicos que por consiguiente generan al consistorio muchos ingresos, algo que ha incrementado el presupuesto municipal dentro del apartado de ingresos.

El presupuesto municipal de Ferreruela para 2019 prevé ingresar 610.570 euros. De esta cantidad, 208.800 euros corresponderán a impuestos directos y 3.100, a indirectos. Más 248.472 de tasas y 17.238 de patrimoniales, lo que hace un total de 476.890 euros, muchos de los cuales vienen del "aire", gracias a los aerogeneradores de los parques eólicos. Con ello, el Ayuntamiento se podrá permitir 253.700 euros en bienes corrientes y servicios.

En cuanto a los beneficiarios, serán los progenitores o adoptantes del hijo o hija titulares del libro de familia en el que figure registrado el nacimiento o adopción, ya sean casados, parejas de hecho inscritas en el registro autonómico o familias monoparentales que tengan hijos.

Uno de los requisitos imprescindibles a cumplir por todos los progenitores será el de estar empadronados en el Ayuntamiento de Ferreruela con una antelación mínima de 12 meses a la fecha del parto o la adopción. Además, se habrá de residir efectivamente ya sea en Ferreruela, Escober o Sesnández, lo cual se acreditará mediante la posesión de una vivienda, residiendo en el ámbito familiar o estando en régimen de alquiler.

1950 vecinos en 1959

A principios del pasado siglo XX (1901) Ferreruela contaba con una población de 882 residentes, viviendo medio siglo de incremento que le llevó a superar el millar (1.244) allá por 1920 y a 1.519 en 1930. En los años treinta, coincidiendo con la Guerra Civil, se produjo una pequeña recaída a 1.493 (1940), para retomarse el ascenso y alcanzar el que sería su mayor índice poblacional en el año 1959 con un total de 1.580 empadronados.

El municipio de Ferreruela de Tábara cuenta en la actualidad con una población de 476 habitantes, de los cuales son muchos más los hombres, 261; que las mujeres, 215. A lo largo del último año perdió 22 vecinos. Por núcleos, Ferreruela suma 221, Sesnández 158 y Escober 97.

El decrecimiento vegetativo y el envejecimiento poblacional lo demuestra que, de los 476 empadronados, más del 50 % superan actualmente los sesenta años y concretamente 216 pertenecen a la tercera edad. En total, 96 vecinos (41 hombres y 55 mujeres) superan los 80 años: hay 49 octogenarios y 47 nonagenarios.

En el polo opuesto, los niños, los adolescentes y los jóvenes brillan por su escasez: solamente hay empadronadas 34 personas menores de 20 años. Aun así, es uno de los pocos municipios donde hay niños y escuela abierta: aula en Ferreruela perteneciente al Colegio Rural Agrupado de Riofrío. El padrón refleja 5 niños y 5 niñas menores de cinco años, más otro ocho de entre 5 y 10 años, a los que hay que sumar cuatro de 10 a 15 años.