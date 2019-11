Fermoselle promueve unas fiestas de desarrollo económico y de freno a la despoblación

El Ayuntamiento de Fermoselle y la Comisión de Festejos pretenden que las grandes fiestas patronales de San Agustín sean un referente y un acontecimiento de promoción de la villa, y al tiempo una celebración de desarrollo y de freno a la despoblación, de ahí que están ya inmersos en los preparativos de la programación con casi diez meses de antelación. Para conseguir el objetivo se pide la colaboración y el respaldo no solo de administraciones, también de empresas, sectores sociales y vecinos.

Uno de los pilares y sobresaliente colaborador es responsable de los eventos, César Nieto, que "por amor a la tierra y sin ningún ánimo de lucro" ha remitido una carta a los vecinos para informar de los proyectos en los que está trabajando para conseguir que "la gente conozca Fermoselle, Arribes y su territorio".

Hace hincapié en su misiva en que "desde la entrada del milenio Zamora ha perdido casi 30.000 habitantes manteniendo una tendencia que desembocará en la desaparición de núcleos y en la pérdida progresiva de servicios (educativos, médicos, administrativos, etc.)". En cuanto a Fermoselle, señala que "en el último padrón recogió 1.225 personas perteneciendo al selecto club de municipios zamoranos con más de 1.000 habitantes, si bien la Villa de Fermoselle en el siglo XIX llegó a alcanzar la cifra de 6.000 habitantes, y a finales de los años 80 más de 2.400 habitantes".

César Nieto mira al país colindantes y expresa que "nuestros vecinos portugueses, con los que tenemos grandes lazos de unión, poquito a poco crecen en infraestructuras, educación, etc. (empresas, carreteras, caminos de uso agrario, eventos culturales, mayor renta per capita€), así como los limítrofes de la provincia de Salamanca y, sin embargo, Fermoselle decrece año tras año seguramente al no haberse realizado unas políticas de integración en el entorno rural satisfactorias desde hace muchos años, a nuestras malas comunicaciones tanto terrestres como digitales y por ende a la falta de oportunidades". "A día de hoy, añade, Fermoselle es uno de los pueblos de la provincia de Zamora con menor renta per capita, así como mayor despoblación gracias al envejecimiento de sus habitantes".

"Por este motivo hoy más que nunca demandamos que Fermoselle siga vivo, con esperanza de futuro; para ello necesitamos que administraciones públicas y privadas, fundaciones, asociaciones, empresas.... colaboren y ayuden a crecer y creer en nuestras posibilidades, motivando al fermosellano que siempre ha sido un gran emprendedor, aventurero, y luchador, con el fin de poder conseguir innovar, crear pequeñas empresas con nuevos emprendedores, seguir dándonos a conocer al mundo a través de los medios de comunicación, del turismo, y de nuestras administraciones locales".

Pone de manifiesto que "el principal objetivo es crear, a través de la organización de actos culturales de calidad, una atmosfera de positividad y futuro en los vecinos y empresarios de la localidad". Indica en su escrito que "se está trabajando" para la inclusión en el próximo programa de fiestas San Agustín 2020, entre otros eventos, el "I Festival Fermoselle Vive", concierto a cargo del músico gallego Carlos Núñez; el II Concurso de Bodegas "Tesoros Subterráneos de Fermoselle"; el "I Festival Fermoselle Vive", Gala de monólogos a cargo de Fran el Chavo, Quique Matilla y Roberto Chapu (compañeros habituales de los humoristas J.J. Vaquero, y Alex Clavero en los espectáculos Humor de Protección Oficial, Ocho apellidos vallisoletanos, Cinco pucelanos y un destino, Turbulencias). También se aspira a organizar el II Encuentro Hispano-Luso Sabores de Arribes en la Casa del Parque (talleres de cocina, cuentacuentos, magia, conferencias, feria de productos agroalimentarios, ganaderos y artesanales); la Gala de Zarzuela, a cargo de la soprano Montserrat Martí Caballé y barítono zamorano Luis Santana. Igualmente se pretende organizar una Gala de baile, a cargo del Estudio de Danza Esmeralda de Madrid (campeonas del mundo en el mundial de danza Dance World Cup 2019).

Pone de manifiesto que "todas estas actividades requieren un gran esfuerzo tanto humano como económico que el Ayuntamiento de Fermoselle solo no puede afrontar; por ello solicitamos tu colaboración de la forma que puedas (económica, con acciones o productos necesarios en alguno de los eventos, con actividades, talleres, conferencias, etc.) con la finalidad de llegar a los objetivos marcados y siempre con la máxima transparencia". Subraya, además, que "si queremos que nuestro pueblo prospere y dejemos de tener un futuro más que incierto tenemos que trabajar todos en equipo, prestando una colaboración desinteresada, sin pensar en colores de partidos políticos, solo en Fermoselle".

César Nieto, que ya promovió el pasado año iniciativas que despertaron un gran interés y concurrencia, mantiene su empeño en organizar eventos que constituyen un complemento a los actos festivos programados por la Comisión del Festejos, Ayuntamiento y peñas de Fermoselle.