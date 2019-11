Vuelven a denunciar las luces de Puebla de Sanabria

Las luces que Ferrero Rocher instaló el pasado año en Puebla de Sanabria vuelven a ser objeto de polémica y es que un vecino de Sanabria, A. M., que el pasado año ya elevó una denuncia, ha vuelto a pedir la retirada del logotipo de Ferrero Rocher de la fachada del Ayuntamiento. A. M., en su requerimiento, culpa al equipo de Gobierno de "prevaricación y cohecho".

En el escrito que ha entregado al Ayuntamiento de Puebla de Sanabria, A. M. requiere la retirada del logotipo de Ferrero Rocher en un plazo de cinco días.

A. M., con domicilio en Madrid pero residencia en Sanabria, comienza su escrito explicando que "Este interesado tiene constancia de que ha aparecido en la fachada principal del edificio donde se ubican las dependencias del Ayuntamiento de Puebla de Sanabria un letrero luminoso con la tipografía e imagen comercial de una conocida marca de chocolates" aludiendo al letrero de Ferrero Rocher.

El denunciante, que no escatima en observaciones en su requerimiento, expone que "ante tal aberración, este que suscribe, no puede dejar de hacer saber que ante tal esperpento mediático quedó en sock (sic)" a la vez que en el requerimiento habla de varias empresas famosas para explicar que no podrían colocarse en fachadas públicas.

"Yo, este que suscribe, es amigo íntimo del director de merchandising de la conocida marca de cine para adultos PlayBoy. En caso de que mediante concurso o un simple agradecimiento dicha marca brindase a su municipio de forma generosa y gratuita la colocación de cartelería en los edificios públicos del pueblo ¿Creen que se podría hacer...? La respuesta: Obviamente no" se pregunta y responde él mismo en la misiva entregada al Ayuntamiento de Puebla de Sanabria.

En el requerimiento, A. M. continúa exponiendo que "por tratarse de edificios que son de todos, sobra explicar que no pueden utilizarse bajo ningún concepto con fines comerciales o lucrativos de ningún modo".

A. M. finaliza su alocución diciendo que no se puede "prostituir" de este modo un edificio público.