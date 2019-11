Las obras del corredor Cabañas-Villarino, en el aire por la renuncia de la empresa

La empresa constructora Ecoasfalt, que tiene su sede en Avila, ha renunciado a la ejecución de las obras del camino rural que comunica Cabañas de Aliste y Villarino de Cebal por Palazuelo de las Cuevas. La preocupante decisión puede poner en muy serio peligro a corto plazo una vía de comunicación cuya mejora se iba a financiar al amparo del superávit presupuestario de la Diputación de Zamora de 2017.

La situación se ha convertido en un auténtico esperpento pues la constructora lo único que hizo fue colocar el cartel de anuncio de inicio de las obras y la limpieza superficial de las cunetas, antes de dar la espantada.

El perfilado y formación de cunetas, recrecido de arcén y regulación y rodadura de la calzada con mezcla bituminosa en caliente afectarían a un total de 9.536 metros lineales. Una de las actuaciones principales sería el arreglo de 953 metros cuadrados de blandones a base de excavación de 50 centímetros, incluida la demolición del pavimento existente, la colocación de una lámina geotextil de 110 gramos / metros cuadrado en el fondo, relleno de 50 centímetros de zahorra artificial y compactada en dos capas. El arreglo del camino necesita de 8.010,24 toneladas de aglomerado con 157.721 euros de coste, más 400 toneladas de betún asfáltico B50/70 a emplear en mezclas asfálticas con una inversión añadida 159.201 euros.

Aunque se trata de uno de los antiguos caminos rurales asfaltados (agrícolas) del Plan de Ordenación de Explotaciones "Sayago-Aliste", puesto en marcha en los años noventa del siglo XX por la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta y el Ministerio de Agricultura, es una vía de comunicación bastante transitada dado que cruza por tres municipios y enlaza la Sierra de la Culebra en Cabañas (municipio de Riofrío de Aliste) con el "Campo de Aliste" en Villarino de Cebal (Ayuntamiento de San Vitero) por la ribera del río Aliste en Palazuelo de las Cuevas (municipio de San Vicente de la Cabeza) donde se cruza con la ZA-P-1405 de Zamora a Mahíde de Aliste.

La Diputación sacó a licitación las obras de acondicionamiento y refuerzo del camino cuya capa de rodadura está compuesta por materiales bituminosos, con un presupuesto base de licitación para su ejecución mediante contrata de 731.570,65 euros. La adjudicataria fue, el día 24 de marzo de 2019, "Ecoasfalt", representada por Javier Santos, una empresa, al parecer, de reconocido prestigio, en 562.287 euros. La desconcertante baja, casi temeraria, de 169.283 euros, ya desató desconfianzas entre alcaldes y vecinos.

La institución provincial ha tomado como primera medida la retención de la fianza definitiva que perderá Ecoasfalt y que asciende al 5% del total (alrededor de 23.235 euros) la cual aparece en el documento contractual "Para responder del cumplimiento de este contrato" que estipula "se realiza a riesgo y ventura del contratista". A parte, la Diputación de Zamora no descarta iniciar acciones legales y exigir a la empresa una indemnización por los daños y perjuicios causados.

El contrato fue formalizado el día 9 de abril de 2019 y el plazo de ejecución se establecía en dos meses contados a partir del día siguiente de la firma del acta de comprobación de replanteo, con lo cual las obras deberían estar ya terminadas hace varios meses.

Se da la circunstancia que las obras a las que ahora ha renunciado la empresa Ecoasfalt podrían haber sido ejecutadas hasta por otras once empresas, pues se presentaron hasta doce ofertas diferentes de empresas locales y foráneas a la licitación que se cerró el día 28 de enero de 2019.

El proyecto técnico redactado por el ingeniero Manuel Ángel Rodríguez, a petición de los ayuntamientos de San Vicente de la Cabeza, Riofrío y San Vitero, preveía la inversión de 50.081 euros en explanaciones, 369.968 en afirmado y hormigones, 19.393 en drenaje, saneamiento y abastecimiento y 60.541 en señalización vertical y horizontal.

Por otra parte, en la actualidad los dos accesos viarios locales en peor estado de la comarca de Aliste son los que unen los pueblos de Brandilanes con Moveros y a Fradellos con Flores, ambos nacidos en los años noventa como caminos rurales agrícolas del Plan de Ordenación de explotaciones "Sayago-Aliste" cuyo mantenimiento se transfirió luego a los ayuntamientos.

El día 30 de junio de 2017 en una reunión mantenida en Madrid con la entonces Subdirectora General de Desarrollo Rural y Medio Ambiente María Fernández Sanz y la Directora General de Desarrollo Rural y Política Forestal Esperanza Orellana Moraleda, el Ministerio de Agricultura asumió el compromiso de invertir 700.000 euros para acondicionar y mejorar una de las comunicaciones viarias rurales más deterioradas y peligrosas de la comarca de Aliste que comunica a dos pueblos, ambos pertenecientes al municipio de Fonfría: Moveros y Brandilanes.

La idea, –que parecía buena y o lo era–, se centraba en recuperar todo el trazado de 4.780 metros y su dotación con una cazada de 4,80 metros de anchura, que garantizara el tráfico y la seguridad vial. Para ello habría que hacer una excavación de cajeo con vistas a conseguir dicho ancho, el reciclado in situ del firme de cemento en un espesor de 28 centímetros, para luego aportar 15 centímetros de zahorra natural y la nueva capa de rodadura con Mezcla Bituminosa en Caliente. Han pasado parte de dos legislaturas (una del PP con Mariano Rajoy y otra del PSOE con Pedro Sánchez)y el problema está en que 29 meses después la ejecución material del proyecto duerme el sueños de los justos y la "carretera" a ido a peor.

Por su parte circular de Flores (municipio de Gallegos del Río) a Fradellos (Ayuntamiento de Rabanales) no es una aventura, es un imposible. Una temeridad para cualquiera que tenga aprecio a su vida y a su vehículo. El problema no es que haya baches, que los hay y por miles, en muchos tramos ya no queda ni un sólo centímetro de capa de rodadura asfaltada, convertida ahora en ruta de piedras y tierra. Con unos presupuestos limitados, ni el ayuntamiento de Rabanales ni el de Gallegos, ni juntos, disponen de fondos propios suficientes para arreglar dicho camino. La única solución viable pasa transferir el camino a la Diputación de Zamora y que lo acepte.