"Es implanteable deslocalizar pueblos para hacer embalses"

"Hoy es implanteable deslocalizar los pueblos" para construir embalses" expresó el comisario de aguas de la CHG. "Las infraestructuras del Plan Hidrológico no prevén estos embalses, pero no significa que no haya estudios que lo planteen. Esas propuestas es conveniente estudiarlas bien"manifestó al ser preguntado sobre los recrecimientos y nuevos embalses apuntados en el estudio realizado por la Universidad de Burgo y presentado en Itacyl.

También participó en la jornada la jefa del Servicio de comunidades de usuarios María Cruz que centró su intervención en explicar las concesiones de aguas subterráneas y los derechos.

Fue un encuentro de gran participación de los regantes que se interesaron por las dotaciones de agua, por la caducidad de las concesiones, por la posibilidad de utilizar pozos propios de forma complementaria a las designaciones correspondientes a comuneros, por la posibilidad de crear un "Banco de derechos" -formado por aquellos que han dejado a un lado la actividad-al que acceder. El técnico del Servicio Agronómico de Acor, Adrián Jiménez, abordó la optimización del agua y de la energía, haciendo hincapié en el aprovechamiento de la tecnología, en la diversificación de cultivos y en "mantener el agua como elemento básico de productividad".