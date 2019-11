Sayagua se niega a retirar el vertedero de Fermoselle porque "no" es "su competencia"

La Mancomunidad de Sayagua, a través de la empresa Sayagua Servicios, no acometerá la limpieza del vertedero incontrolado de Fermoselle "por no ser de su competencia", en expresión del presidente de la entidad, Carlos Vega, que considera que es el Ayuntamiento de Fermoselle quien debe hacerse responsable de la gestión.

Vega afirma que hace años se hizo un acuerdo de la empresa, "a modo de prebenda", para recoger de forma puntual una vez al año, a mayores de los residuos sólidos urbanos, la recogida de voluminosos.

Repara el presidente de la Mancomunidad, no obstante, en que el vertedero de Fermoselle contiene elementos que no responden a estas características como son ruedas, aceites y otros desechos que no corresponden a lo que es un punto limpio y selectivo, sino a un vertedero incontrolado. Recalca Vega en apuntar que el vertedero en cuestión es un lugar "de puertas a abiertas" donde es posible que hasta personas ajenas a Fermoselle depositen material.

Por su parte, el responsable del Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Fermoselle, Roberto Carlos, hace referencia a las reuniones mantenidas con responsables de Sayagua e indica que se quedó con ellos en que avisaran en el momento de la recogida -pospuesta a septiembre por coincidir con las fiestas de San Agustín- "pero no avisaron".

Operarios de Fermoselle habían realizado días antes una separación de elementos (maderas, ruedas, colchones...) para que la empresa concesionaria, "Sayagua Servicios", se llevara todo aquello que es de su competencia.

El compromiso "es hacer la recogida una vez al año, pero esto no quiere decir que sea un camión", expresa el concejal, que, además, pone de manifiesto que Fermoselle está pagando "unos 400 padrones más (a 60 euros por padrón)" de los correspondientes, porque tiene un censo de 1.100 viviendas, entre primera y segunda residencia. Es por ello que el Consistorio está tratando de aclarar esta cuestión. Sostiene que, por entidad, Fermoselle genera más residuos voluminosos que otros pueblos de Sayago.

Carlos Vega manifestó ayer -anteayer no quiso hablar sobre el asunto- que en la recogida se retiraron dos camiones, uno mayor que otro, con "unos setenta u ochenta colchones, muchas lavadoras y muebles'. Alude, asimismo, a las reuniones mantenidas con responsables del Ayuntamiento de Fermoselle "sobre un problema que está ahí"; y comenta que se dijo "que nos sentaríamos más adelante para ver una solución y hemos quedado que, a lo mejor, se ponen contenedores para que la gente los utilice", remarcando Vega que esta recogida de voluminosos "es un servicio a mayores". En cuanto a la solución a este tipo de vertederos, el presidente de la Mancomunidad reitera que "no es competencia de Sayagua".

El concejal de Urbanismo de Fermoselle repara en que las lavadoras y otros electrodomésticos deben retirarse "aunque les falten los motores y los cubos", utilizados por algunos para uso propio, y reitera que "la voluntad del Ayuntamiento es limpiar y clausurar el vertedero". De hecho, se mantienen contactos con alguna empresa para proceder a la retirada y clausurar un vertedero impropio de un Parque Natural y Reserva de la Biosfera.