Fermoselle rescindirá a Sayagua el contrato de recogida de basuras si no retira el vertedero

El Ayuntamiento de Fermoselle da un plazo de 15 días a la Mancomunidad de Sayagua para que retire el vertedero incontrolado"sin coste alguno" para el municipio. De lo contrario, anuncia la rescisión del contrato de recogida de basuras. Toma esta decisión ante el gravísimo problema medioambiental que supone el punto limpio de Fermoselle, paradójicamente repleto de material de todo tipo y que ha ido acumulándose desde hace más de una docena de años, sin que hasta la fecha se haya dado solución alguna.

El Ayuntamiento ha solicitado una reunión con el jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente, de Zamora, así como con la directora del Parque Natural de Arribes del Duero para resolver el eterno asunto. Pide la colaboración de las administraciones "teniendo en cuenta" que la villa está enclavada en un espacio declarado con las máximas figuras de protección y conservación medioambiental.

Fermoselle quiere llegar a una solución definitiva y poner punto final una situación que vulnera los principios marcados en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque de Arribes.

"En mes y medio, tras la toma de posesión, movimos Roma con Santiago para darle solución al "vertedero heredado". Comunicaciones escritas, conversaciones telefónicas y reuniones con el presidente de la Mancomunidad Sayagua, con el diputado de Medioambiente de la Diputación Provincial de Zamora, con responsables de la Junta de Castilla y León, y del Parque Natural Arribes del Duero sin alumbrar ni vislumbrar solución alguna a pesar de reclamar coordinación y cooperación en la gestión", exponen desde el Ayuntamiento.

Este empeño no ha servido, de momento, para afrontar una limpieza del punto limpio más indecente de todo el espacio protegido. En los contactos con la Mancomunidad, Sayagua comunicó al Ayuntamiento de Fermoselle, por escrito de 29 de julio, el horario de recogida "para que los vecinos que lo deseen puedan entregar sus enseres inservibles directamente al personal de recogida en el horario establecido y el lugar especificado por el Ayuntamiento". En el caso de la villa de Arribes la fecha indicada fue un solo día, el 27 de agosto, y de 9.30 horas a 11.30 horas. Advierte Sayagua, además, que "en el caso de observarse vertido de enseres fuera de fecha y hora, el Ayuntamiento será responsable de su retirada, o de posible sanción por el Seprona". Indica, asimismo, que "este servicio está programado sólo y exclusivamente para la recogida de enseres domésticos que se consideran inservibles (muebles, electrodomésticos no despiezados y colchones), por lo que todo aquello que no esté considerado como inservible doméstico, no será recogido por el personal autorizado por esta Mancomunidad".

El Ayuntamiento subraya que "Fermoselle desembolsa anualmente 100.000 euros a la Mancomunidad y a su empresa filial por el servicio de recogida de basuras y "aleatoriamente" una recogida anual de "enseres voluminosos del punto limpio". La gestión del cobro del servicio a los vecinos la realiza el Ayuntamiento, a diferencia del resto de la comarca que se encarga Sayagua. El Equipo de Gobierno califica de "deficiente la frecuencia ordinaria de dos días por semana (martes y viernes), para la entidad de población de Fermoselle, aunque se refuerza en Navidad, Semana Santa y Fiestas locales de Agosto". "No satisface nuestra demanda de calidad de servicio" . El municipio debió abonar un desembolso adicional de 940 euros "por cubrir un solo día, no contemplado en el calendario de servicio, en las pasadas fiestas de agosto".

El Ayuntamiento, gobernado por la Asociación Independiente Fermoselle Atrévete, "concertó posponer a la segunda quincena de septiembre la retirada programada para el 27 de agosto, pues estábamos en plenas fiestas en Fermoselle. comprometimos a clasificar debidamente todos los enseres, y se hizo con personal del Ayuntamiento durante la primera quincena de septiembre. De ahí mi compromiso en sesión plenaria. Sin embargo, se afirma, "como no cumplían con la retirada, insistimos una y otra vez hasta que nos dicen desde la Mancomunidad que se han llevado un camión de colchones y daban por finalizada la retirada gratuita anual".

El presidente de Sayagua, Carlos Vega, eludió ayer dar su versión sobre la posible solución al vertedero de Fermoselle, aunque derivó a otros la responsabilidad de la gestión.