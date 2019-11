El cierre de la biblioteca de Ilanes crea controversia en Galende

El Pleno del Ayuntamiento de Galende trató el cierre de la biblioteca de Ilanes, en su sesión de octubre, por el coste y por la falta de personal, al dedicar las horas de la trabajadora en este centro a aumentar las horas de la guardería municipal. Sobre el fondo bibliográfico, la propuesta compartida por todos los grupos fue trasladarlo al colegio público Monte Gándara de El Puente, donde hay aulas disponibles. No se tomará ninguna decisión, de momento, ya que "primero hay que hablar con la familia". El vecindario también quería que el edificio se destinara a lugar de reunión del pueblo. En el desarrollo de la sesión se señaló, por comentarios vecinales, a un vecino de hacer uso personal de la biblioteca.

El vecino aludido, Jairo Prieto Fernández, señala en un escrito de desagravio que el día 1 de septiembre el Ayuntamiento de Galense cerró la biblioteca pública de Igneas de Sanabria, cambiando las cerraduras y cortando la red Willi sin dar ninguna explicación. Este hecho, se produjo "dos meses después de que muriera su fundador, Bernardo de Diego, que dedicó muchas horas y esfuerzo para traer libros y realizar toda clase de actividades, así como presentaciones de libros, charlas y conferencias con gran afluencia de gente. Cualquiera diría que estaban esperando a que se muriera para cerrar la Biblioteca ¡Menudo homenaje!

El día 23 de septiembre Jairo Prieto entregó un escrito al Ayuntamiento solicitando la apertura de la Biblioteca, además de hablar posteriormente con el alcalde, José Manuel Prieto, para comentarle que se encontraba entre los afectados, y que quería una explicación. La respuesta del alcalde es que el motivo del cierre es que "tenían muchos gastos en la calefacción". "Me ofrecí a abrir y cerrar la Biblioteca todos los días si no disponían de alguien para hacerlo, y el alcalde me respondió que tomarían una decisión en el próximo pleno".

El día 25 de octubre se celebró el pleno y, al sacar a debate el tema de la biblioteca, el alcalde dijo que algunas personas le habían dicho que el vecino "se quedaba escribiendo por las noches hasta altas horas de la madrugada con los consiguientes gastos de luz y calefacción, dejándome en evidencia delante de todos y dando a entender que los elevados gastos de la calefacción eran debidos a mis visitas nocturnas". El aludido por no pudo defenderse, ya que el alcalde indicó que "no se podía hablar en el pleno y que me callara, por eso he hecho este escrito, para denunciar lo sucedido y que se sepa la verdad".

El vecino de Igneas precisa que " nunca he ido a escribir de noche a la biblioteca de Igneas. No soy una persona taciturna y siempre escribo durante el día". Jairo Prieto señala que algunas veces sí se ha encontrado "las luces de la biblioteca y del consultorio médico de Ilanes, que se encuentra al lado, encendidas por las mañanas, cuando el día anterior la bibliotecaria las había dejado apagadas". "¿cómo se explica esto?" es algo que desconoce

No es un hecho aislado "El martes día 5 de noviembre, a las 20.35 horas, fui al gimnasio de El Puente pero estaba cerrado y con las luces interiores encendidas de par en par, y al volver a pasar por allí a las 23.30 horas el gimnasio seguía cerrado y con las luces encendidas. Lo mismo dice que ocurrió la semana pasada a las 23.00 horas al pasar al lado del consultorio médico. Vi las luces encendidas y me sorprendió, ya que a esa hora el consultorio está cerrado". Con ironía Jairo Prieto pregunta "¿Quién enciende las luces? .

Jairo Prieto afirma que "me da lástima que censuren la cultura en Sanabria, pero en realidad se están censurando a ellos mismos y a los maravillosos recursos que tenemos en nuestra tierra". Señala la necesidad de crear más espacios culturales para la zona y no cerrar los poquitos que hay "Cuantas más cerraduras echemos a los libros y a la cultura más olvidados y atrasados nos quedaremos. Luego nos quejamos de que nos digan que somos parte de la España vaciada, pero es que nos lo hemos buscado".