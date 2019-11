El PP reclama explicaciones del estado del convenio de los terrenos de la residencia de Puebla

Los concejales del PP de Puebla de Sanabria solicitaron la convocatoria de Pleno extraordinario, el pasado 24 de octubre, para conocer el estado legal de los terrenos donde se iba a construir una residencia. El grupo Popular ha denunciado que esta sesión extraordinaria se ha convocado fuera de plazo, cuando el plazo legal es de cuatro días para convocarlo y su celebración debe realizarse dentro de los 15 días siguientes a su solicitud. Al no cumplir los plazos legales ni dar acceso al expediente ni a informe alguno, según el PP, han solicitado su suspensión.

En la solicitud de pleno para abordar la situación de la residencia, el PP pidió un informe para la adopción de medidas administrativas o judiciales que procedan, derivadas de la actual situación del convenio firmado por el Ayuntamiento con la empresa Rúa Nova Delta, en 2006. El convenio firmado hace 13 años estipulaba la construcción del centro residencial y asistencial de la tercera edad, que hasta ahora no se ha cumplido.

Al no convocar la sesión dentro del plazo, el PP ha pedido la suspensión, toda vez que el alcalde no lo ha convocado "en legal forma", y ante la falta de emisión del informe necesario y la negación de acceso al expediente, con lo cual es imposible la adopción de acuerdo alguno.

El PP censura que "el alcalde ha estado demasiado ocupado en sus quehaceres nacionales de impulso de su candidatura al Senado, y ha olvidado por completo sus obligaciones como alcalde". Los concejales populares exponen su sorpresa ante "la total falta de interés, la total dejadez a la hora de afrontar lo que a la postre sería una apuesta por la creación de empleo, por el bienestar de nuestros mayores y por la salvaguarda del patrimonio municipal, más aún, en este año, que se ha hecho gala de un superávit que hubiese permitido afrontar el inicio de las acciones necesarias".

La oposición califica la construcción de la residencia de "un proyecto fundamental" no solo para el municipio, sino para toda la comarca. Mantienen además su compromiso "para seguir luchando en pro de su ejecución".