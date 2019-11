La Junta determinará qué medidas toma con el núcleo zoológico de Moralina

La delegada territorial ha vuelto a confirmar que el núcleo zoológico de Moralina de Sayago, propiedad del empresario Francisco Magarzo (Paco Mateos), carece de autorización. "No hay ningún expediente finalizado" precisó Clara San Damián ante la confusión creada porque el alcalde de Moralina asegura que sí se dio luz verde al proyecto. "Hemos comprobado en los archivos que se inició en su día, hace tiempo, un expediente, seguramente a continuación del que se inició en el Ayuntamiento pero no finalizó nunca y por lo tanto en este momento no hay ningún núcleo autorizado".

Asimismo los servicios veterinarios han concluido la inspección realizada a raíz de la arremetida de un ciervo contra dos personas, causándolas heridas graves. "Se ha comprobado que existen especies salvajes y habrá que evaluar qué expediente se inicia en función del tipo de especies y de la actividad que se estuviera llevando a cabo" explicó la delegada de la Junta.

"Se tendrá que legalizar esa actividad, si se puede, y los técnicos decidirán qué tipo de sanción o consecuencia jurídica, si la hubiere, tiene porque la realidad es que ese núcleo zoológico no está inscrito ni la actividad tampoco" sentenció San Damián.