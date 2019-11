"La caza real se practica en abierto, donde el animal tiene bravura y es salvaje"

Emilio Sanz-Pastor, hijo de cazador, defiende con firmeza una caza sostenible. "No hay dinero en el mundo capaz de devolver la vida a los animales" afirma en su libro inédito, titulado "Las sombras de la luna".

Las estadísticas evidencian un continuado descenso en el número de cazadores ¿Qué motivos imponen esta tendencia?

–El descenso en el número de licencias tiene una relación directa con la alarmante despoblación del mundo rural, en donde se concentraba el mayor número de cazadores; con el cambio en el modelo de familia (tradicional) y, en consecuencia, del modelo educativo, algo que afecta a la relación de los hijos con los padres, al tiempo que éstos pasan juntos y a los principios y valores que antes recibían directamente en casa y ahora los reciben a través de redes sociales; y con el alarmante descenso de la natalidad en España en parejas con raíces españolas.

– ¿La cinegética es una actividad necesaria, un disfrute, una gestión...?

–Caza en Abierto concebimos la actividad cinegética como una consecuencia y una herramienta fundamental de una previa gestión del medio natural y de sus especies animales silvestres. El abate de cualquier especie cinegética debe estar fundamentado en una necesidad de controlar las diferentes poblaciones de especies en una determinada área (o ecosistema) para que tanto cada una de las diferentes poblaciones en especie como su interacción entre ellas sea equilibrada, permita alcanzar la capacidad de carga óptima para dicho ecosistema, y ésta se mantenga. Tanto para el cazador como para el gestor cinegético, es una actividad que conlleva por un lado un disfrute, al estar en contacto directo con la naturaleza y con los animales (a los que el auténtico cazador ama, admira y respeta por encima de todo) y al poder vivir desde la responsabilidad ese sentimiento atávico e intrínseco al ser humano como es la caza, sobre todo cuando ésta se practica de manera individual (en aguardo, en mano o en rececho).

– ¿Qué tiene de negocio y cuáles son las repercusiones socioeconómicas de la caza?

–La caza también es un negocio, no sólo para las empresas que profesionalmente y de manera responsable y ética se dedican a comercializar los cupos de caza autorizados sino también (y sobre todo) para todo el tejido rural que, directa e indirectamente, se beneficia de ello: gasolineras, hoteles, restaurantes, tiendas de ropa, armerías, ayuntamientos, vecinos de los pueblos, agricultores que venden comida para la gestión del medio natural, canteras de sal, cooperativas, ganaderos y un largo etcétera). Parte del retorno económico se reinvierte en gestión del medio natural y otra parte sirve para ayudar a mantener nuestro olvidado mundo rural. Existen Asociaciones que son unas "rara avis" en el panorama cinegético español, como es el caso nuestro con Caza en Abierto, que no sólo reinvierte en gestión el 100% de ese retorno sino que además pone dinero privado para mejorar y optimizar la gestión del medio natural en sus acotados, algo que es digno de mención y desenmascara a todos aquellos que critican tan necesaria y lícita actividad, como son los grupos animalistas, que utilizan gran parte de las subvenciones que reciben (de dinero público) para su lucro personal en vez de para lo que dicen defender, utilizando, que no apoyando, a esos animales domésticos y silvestres en su propio beneficio.En un informe de Artemisan elaborado en el 2015, se menciona que el total movilizado (directo) de la caza fue (en ese año) de 5.470 millones de euros, el 1% del PIB, y cerca de 200.000 puestos de trabajo dependientes, directamente, de la actividad cinegética. A todo esto habría que sumarle el movilizado indirecto y los puestos de trabajo indirectos. La actividad cinegética, en términos meramente económicos, es uno de los pilares fundamentales sobre los que se apoya el maltrecho mundo rural, algo de especial incidencia en provincias más rurales como Zamora.

–¿ Es cazar actuar sobre lo mantenido en jaulas y cercones como animales domésticos?

–Hay que diferenciar entre el modelo de gestión en "finca abierta", por donde los animales transitan de forma libre y salvaje, y el modelo de gestión "en finca cerrada o mallada" que impide su libre tránsito. Siendo ambos modelos necesarios y por mí respetados, ambos son opuestos. Para mí, la actividad cinegética real es la que se desarrolla en fincas abiertas, donde el animal tiene bravura, es salvaje y se encuentra en total libertad. La gestión cinegética propiamente dicha es la que se lleva a cabo en estos terrenos. En fincas cerradas, malladas, no veo muy diferente la gestión cinegética a la gestión ganadera, ya que a fin de cuentas es una cría artificial, o semi artificial, donde se pierde "la incertidumbre", por lo que "el lance de caza" pierde el valor que debería tener y en cambio se le da valor "al trofeo" abatido, algo que "per sé" desvirtúa el fondo de la finalidad de la actividad cinegética. Cierto es que al igual que nos alimentamos de carne de vaca, de cerdo, de oveja o de cabra que han sido criados en una granja, tan lícito es criar especies cinegéticas y vender su caza y sus "canales" como negocio a quienes acuden en busca de un trofeo, valorando éste por encima del lance de caza.

– Cazar no es matar. Es un lema de Caza en Abierto. ¿Qué razones impulsan a practicar un aprovechamiento sostenible?

–La frase "cazar no es matar" suena irónica a los no cazadores y no vinculados con la gestión del medio natural, pero no por ello deja de ser cierta. Cuando uno eutanasia a su mascota, en ningún momento ve en ese acto la "acción de matar", sino más bien como un acto necesario para que su mascota, enferma, deje de sufrir gratuitamente. Es el espíritu de este lema. La caza es una herramienta de gestión fundamental y necesaria para la sostenibilidad de nuestro patrimonio natural. Los gestores/cazadores somos los mayores amantes de nuestra naturaleza y animales silvestres. Tanto, que no reparamos en desvelos para alimentarlos cuando la climatología es adversa, cuando llega la época de paridera, cuando hay escasez de agua o de minerales, etc, utilizando recursos propios para ello. Por responsabilidad y coherencia hacia nuestra labor, es necesario utilizar la caza para controlar sus poblaciones, herramienta que utilizamos siempre de manera responsable, ética y respetuosa ya que cada animal que se caza es un animal respetado, admirado y querido por nosotros. El hecho de recordarlo naturalizando su trofeo o sacándonos junto a él una respetuosa foto no es por "fardar" sino un homenaje para ese valiente animal que, bien porque había ya cumplido su ciclo vital o bien porque era portador de alguna epizootia o zoonosis, era necesario abatir de la manera más rápida e indolora posible para evitar su sufrimiento.

– ¿El listado de especies cazables es correcto? ¿Y los cupos?

–Los cupos de abate se deben fijar a través de los planes técnicos de caza en los que se reflejan censos actualizados de las poblaciones de animales así como el número óptimo de animales que tendría que haber de cada una de ellas y el número de extracciones autorizado de cada una para mantener un progresivo y controlado crecimiento, tanto en número como en sexos.

–¿Los Planes Cinegéticos están avalados por una labor de campo solvente?

–Por desgracia, existen empresas gestoras y técnicos que, en vez de realizar censos veraces y verificados de las poblaciones reales de animales silvestres y cinegéticos de los acotados para, en base a ellos y a la capacidad de carga del acotado, fijar los cupos de abate, se limitan a hacer "corta pegas" de censos anteriores que, a su vez, se habían realizado sin criterio objetivo. Esto sucede mucho en el Administración pero también en empresas privadas para abaratar precios y captar clientes.... Es una lacra, fácilmente controlable desde la administración si quisiera ponerse a ello, castigando a quienes falseen estos datos con sanciones equiparables a las que aparecen en el código penal por daño ecológico. En estos asuntos se debería ser inflexible.

–¿Hay que mirar por algo más que el dinero ?

–Venimos denunciando desde caza en abierto la irresponsable actitud de muchos titulares cinegéticos en España (ya sean ayuntamientos o sociedades de cazadores) que arriendan los derechos de la caza de sus cotos a piratas cinegéticos que pagando por esos derechos más de su valor objetivo, no realizan ninguna gestión del medio natural y se dedican exclusivamente a matar todo lo que pueden, desde una pseudolegalidad. Éstos acuden al monte con un precinto que deben ponerle a la pieza abatida, pero en vez de ponérselo, lo "medio ponen" y se van a su casa con la pieza cazada, abandonando la carne en el monte incluso, y regresando con esa misma autorización en caso de no ser interceptados por el camino por una patrulla de Agentes de la Autoridad. Esto conlleva la sobreexplotación de esos acotados y a que se descompensen peligrosamente sus poblaciones de animales silvestres. Si tras 5 años así, el técnico responsable de comprobar los censos y redactar el nuevo plan técnico no hace su trabajo y cierra la caza en el coto hasta que éste se recupere, y, en cambio, "corta pega" censos anteriores para que "todo siga igual", está siendo cómplice de éste delito medioambiental.... Debería incluirse por ley la obligatoriedad a primar los proyectos de gestión sobre las ofertas económicas; debería obligarse (con ayudas estatales) a todos los titulares cinegéticos a contratar guardería y que ésta fuese la depositaria de las autorizaciones adquiridas por los arrendatarios; y se deberían auditar de manera veraz y responsable, por parte de la administración, todos los censos antes de autorizar un plan técnico.

–¿Cómo valora el cupo de aprovechamiento de lobo aprobado por la Junta de Castilla y León, 29 al año en Zamora?

–El cupo de abates de lobo es alarmantemente insuficiente. Primero, está basado en censos muy antiguos y que a su vez falsearon las poblaciones que había. Segundo, los cupos no se ha pensado sólo en la necesidad real del lobo y en las del resto de animales silvestres y domésticos con los que convive sino, sobre todo, en contentar políticamente a los grupos animalistas y no levantar demasiadas alarmas. En la gestión del medio natural la política no tiene cabida, ni los pensamientos totalitarios y únicos, ni otros motivos que no sean estrictamente los que conciernan a la naturaleza. Por tanto, me resulta bochornoso y lamentable observar cómo, en ninguna toma de decisiones (medioambientales y cinegéticas) están presentes de manera activa, gestores cinegéticos de contrastada ética y eficacia. El lobo es fundamental en nuestro ecosistema, es una especie animal de una belleza única. Pero, por ser un predador situado en lo más alto de la cadena trófica española, debe ser controlado para que su población no se dispare y se convierta en un problema para el equilibrio poblacional de otros animales silvestres y para nuestra industria ganadera. Para ello no sólo los cupos deberían ajustarse a la realidad, realizando para ello censos semestrales desde la administración y con ayuda de los gestores cinegéticos sino que debería modificarse y optimizarse el reparto de dichos cupos, no ya por comarcas o territorios sino por zonas más concretas. Está demostrado que la capacidad óptima de carga del lobo es de un grupo (manada) cada 10.000 hectáreas. Lo ideal sería acuartelar nuestro terreno cinegético en cuarteles de 10-15 mil hectáreas y sobre eso, trabajar – hacer censos y fijar un cupo de extracción si éste fuese necesario..

–¿Es acertado eliminar el mejor animal, dar prioridad al trofeo sobre la procreación?

–Cuando cazas por gestión debes priorizar ésta al "trofeo". El cupo autorizado se debe utilizar para abatir, animales viejos con el ciclo cubierto (en donde sí habrá trofeos), pero también animales selectivos (con alguna tara genética y animales enfermos. En todos aquellos cotos en donde se prioriza la caza de "trofeos" a la gestión cinegética está comprobado que a medio-largo plazo la calidad de trofeo disminuye porque están matando los mejores animales, genéticamente hablando, que han desarrollado un mejor trofeo, además se les está matando en plenitud. Esto ocurre con "los piratas", con empresas de caza irresponsables y con los mal llamados cazadores, que no son más que escopeteros. No hago mención a los furtivos, que no son cazadores. Todo esto se solucionaría con los cambios legales, incluyendo una labor pedagógica hacia el cazador/titular/gestor obligatoria por parte de la Administración o de asociaciones especializadas.

–¿No existe ventajismo con tantos rifles de alcance infinito, silenciadores, visores y rehalas que son ejércitos de perros?

–Lo que caza no es la flecha, es el indio. Todos los años me encuentro con cazadores con magníficos y carísimos rifles y óptica que no le dan a un bote a 100 metros y, en cambio, a otros con peor material, que tiran como francotiradores...El concepto de montería, con ese "ejército de perros", es muy diferente a la caza individual a rececho o en espera, que es una caza selectiva, en donde buscas al animal, lo evalúas y posteriormente decides (o no) disparar. La caza en batida, gancho o montería es una "caza intensiva" que se practica (o debería practicar) sólo en las zonas en donde haya un gran número de animales que cazar por gestión.

–¿De quién es la fauna salvaje? ¿Sigue en pie el res nullius "cosa de nadie", o es de todos?

–Las especies animales silvestres y las catalogadas como cinegéticas son "res nulius", o sea, "de nadie", de ahí que existan las órdenes de veda y las diferentes leyes que regulan la actividad cinegética. Esto tiene sentido en fincas abiertas, aunque pienso que se debería replantear la cuestión en las fincas malladas que no son más que granjas de cría. Eso sí, al mismo tiempo se deberían reescribir los "listados de homologación de trofeos de caza", eliminando de los mismos todos aquellos abatidos en esas granjas o cercones, que carecen de valor cinegético alguno, valorándose sólo los cazados en buena lid.

–¿Deben los que gestionan la caza hacerse responsables de sus daños? Hay cotos que anuncian el cierre si tienen que correr con los gastos.

–El Estado o las CCAA deben asumir la responsabilidad que conlleva el que la fauna esté legalmente considerada como "res nulius", haciéndose responsable de las indemnizaciones y utilizando para ello los pingues ingresos que perciben en concepto de licencias de caza, seguros, matrículas de cotos, tasas varias y un largo etcétera.

–¿Dónde deben ir los dineros de la caza de fauna salvaje?

–Primero, a gestión del medio natural. A cubrir al menos el proyecto de gestión de cada uno de los acotados. Segundo, a cubrir parte de las necesidades del pueblo o los pueblos sobre los que se asiente dicho acotado.Tercero, como beneficio empresarial, al gestor/titular cinegético/arrendatario responsable de la gestión y caza responsable.

–¿Cómo está la provincia de Zamora en el aspecto cinegético?

–Zamora tiene un patrimonio natural salvaje único en España. Pocas provincias son comparables a Zamora a fecha de hoy. Y reitero la deriva social en España, de la que Zamora no escapa... En algunos pueblos y zonas hay titulares cinegéticos que poco a poco se van concienciando sobre la importancia de una correcta gestión del medio natural previa a la actividad cinegética; a elegir bien a sus arrendatarios, primando la caza responsable y un proyecto de gestión sobre ofertas económicas, etc... pero no dejan de ser "brotes verdes" dentro de una dinámica general triste y ramplona que hace que el patrimonio natural vaya "con el freno echado". En Caza en Abierto llevamos años desarrollando una labor de concienciación de sociedades de cazadores, ayuntamientos y vecinos de pueblos a través de la gestión del medio natural que desarrollamos directamente en 22.000 hectáreas en la provincia de manera más que exitosa y cuyos magníficos resultados están abriendo los ojos a algunos en el sentido que ese es el camino correcto a seguir. Otros, miran más a sus bolsillos que al bien de lo administrado.

–¿Es compatible el ecoturismo y la observación de la fauna con monterías, recechos, esperas y otras modalidades de caza?

–Es perfectamente compatible siempre y cuando sea el gestor cinegético y del medio natural quién directamente coordine estas actividades. De no ser así, sin duda interferirán en su actividad e, irremediablemente, en la necesaria tranquilidad del monte.

–¿Cómo se respeta y conserva la impronta salvaje de la fauna?

–Sabiendo qué cazar, cuándo cazar y cómo cazar. La naturaleza no es "Disney", es cruel, es dura, es bella, es salvaje y es irracional, aunque tiene un porqué, un orden y un sentido. Entender ese orden, colaborar con su malinterpretada anarquía, respetar la libertad de los animales, su medio y ayudarles sólo cuando es estrictamente necesario, sin ser invasivos, es fundamental. Ser observadores pero desde la distancia y entender la naturaleza desde dentro (y no desde un despacho o un sofá) es fundamental.

–¿Los partidos políticos están comprometidos con el mundo cinegético?

–Unos más, otros menos y algunos nada... Pero todos los que dicen estarlo (y así se venden) lo hacen desde el "postureo de salón" quizá pensando más en un rédito político en forma de votos que en las necesidades reales. Anatur es un partido que se creó específicamente para dar soluciones reales al mundo rural y en el que expertos de cada uno de los sectores, participan.