Junta y Seprona investigan las condiciones y el tipo de animales existentes en el recinto de Moralina

Los servicios veterinarios de la Junta de Castilla y León, junto con efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) están tratando de averiguar qué tipo de animales tiene y en qué condiciones están los recluidos el núcleo zoológico de Moralina, propiedad del empresario Paco Mateos, donde el pasado lunes fueron gravemente heridas dos personas por un ciervo. Tratan de esclarecer una situación administrativa que, en estos momentos, resulta confusa y llena de vacíos.

El informe será remitido a la Junta de Castilla y León y del mismo también será informado el Juzgado donde ha ido a parar el caso debido a lesiones sufridas por A. P. y F. P. según informan fuentes de la Benemérita.

En tanto que la delegada Territorial de la Junta de Castilla y León, en Zamora, Clara San Damián, asegura que la Junta "no tiene constancia de la existencia del núcleo zoológico, en el Registro de Explotaciones Ganaderas (Regas), el Ayuntamiento de Moralina sostiene que en sus registros consta el acta de aprobación del mismo, en el año 2007, sacado adelante con el proyecto realizado por un ingeniero, el pertinente informe veterinario y la certificación de Medio Ambiente.

La Delegación Territorial no niega que "en su día se iniciara un expediente", pero, ante la certeza de que "al día de hoy" no consta registro alguno autorizado en el Regas, apunta a que "no se haya finalizado".

"Que lo busquen" apuntan fuentes municipales, convencidos de la existencia en el Consistorio.

El hecho es que los Servicios Veterinario y el Seprona prosiguen con su labor de averiguar los animales existentes en el recinto porque no pudieron concluir su labor inspectora durante la visita realizada ayer miércoles. El trabajo consistirá en conocer qué tipo de animales existen, el número y si están al corriente de los requisitos fijados por la normativa. De acuerdo con el resultado de las averiguaciones, "la Junta actuará" conforme a los servicios jurídicos y la legalidad al decir de San Damián.