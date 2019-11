Fallece un ciclista en la Ronda de Fermoselle

Un posible infarto causa de la muerte

J. L. M. A., un vecino de Fermoselle que de forma habitual utilizaba la bicicleta para hacer ejercicio y desplazarse, falleció esta mañana de una forma inesperada en plena carretera Cl-527.

El suceso ocurrió hacia las 11.00 horas cuando el ciclista marchaba por la zona de La Ronda, en el trayecto que discurre por la parte más arribeña. La muerte ha sorprendido a la población por tratarse de una persona de mediana edad y por tratarse de una persona de todos conocida.

Es un joven que vive sin familiares en la villa de Fermoselle, y que no tiene ni padres ni hermanos. La Guardia Civil trata de contactar con familiares que, parece ser, tiene en Madrid o en Asturias. J. L. M. es conocido no solo en Fermoselle, también en los pueblos de todo el Parque Natural por sus largas rutas realizadas en bicicleta, desplazándose, a veces, hasta Miranda do Douro y otros puntos del espacio protegido.

J. L. M. atravesaba, según fuentes locales, un momento de dificultades laborles al carecer de trabajo.